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        Hasta çocuklar için Çocuk Polikliniği'nde "Kitap Eczanesi" açıldı

        Türk Kızılay Balıkesir Şubesince, Balıkesir Üniversitesi Hastanesi Çocuk Polikliniği'nde tedavi için hastaneye gelen çocukların kitaplarla buluşmasını sağlamak amacıyla "Kitap Eczanesi" hayata geçirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 13:06 Güncelleme:
        Hasta çocuklar için Çocuk Polikliniği'nde "Kitap Eczanesi" açıldı

        Türk Kızılay Balıkesir Şubesince, Balıkesir Üniversitesi Hastanesi Çocuk Polikliniği'nde tedavi için hastaneye gelen çocukların kitaplarla buluşmasını sağlamak amacıyla "Kitap Eczanesi" hayata geçirildi.

        Açılış programına Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt, Prof. Dr. Murat Doğdubay ve Prof. Dr. Fatih Satıl, Balıkesir Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bahadır Çağlar, Türk Kızılay Balıkesir Şube Başkanı Mustafa Burak Kelemençe ve Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Haşmet Yazıcı katıldı.

        Çocukların tedavi süreçlerine küçük mutluluklar katmayı amaçlayan Kitap Eczanesi'nin, hastane ortamında kitaplarla kurulan bağı güçlendirmesi ve minik okurların yüzlerinde tebessüm oluşturması hedefleniyor.

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