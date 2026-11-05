Hasta çocuklar için Çocuk Polikliniği'nde "Kitap Eczanesi" açıldı

Açılış programına Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt, Prof. Dr. Murat Doğdubay ve Prof. Dr. Fatih Satıl, Balıkesir Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bahadır Çağlar, Türk Kızılay Balıkesir Şube Başkanı Mustafa Burak Kelemençe ve Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Haşmet Yazıcı katıldı.

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