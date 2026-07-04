Havran'da doğaya keklik bırakıldı

Balıkesir'in Havran ilçesinde, doğal yaşamın desteklenmesi ve biyolojik çeşitliliğin korunması amacıyla doğaya keklik bırakıldı.



Balıkesir Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından düzenlenen programa Havran Kaymakamı Muhammed Evlice, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy ve diğer ilgililer katıldı.



Zararlılarla mücadeleye katkı sağlanması, keklik popülasyonunun güçlendirilmesi, doğal yaşamın desteklenmesi, biyolojik çeşitliliğin korunması ve ekolojik dengenin korunmasının amaçlandığı programda keklikler, doğayla buluşturuldu.

