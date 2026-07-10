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        İş insanı Halit Yukay'ın ölümüne ilişkin davanın görülmesine devam edildi

        Yalova'dan Bozcaada'ya giderken Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında teknesi parçalanan ve daha sonra cesedi bulunan yat üreticisi Halit Yukay'ın ölümüne ilişkin haklarında dava açılan 10 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2026 - 20:15 Güncelleme:
        İş insanı Halit Yukay'ın ölümüne ilişkin davanın görülmesine devam edildi

        Yalova'dan Bozcaada'ya giderken Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında teknesi parçalanan ve daha sonra cesedi bulunan yat üreticisi Halit Yukay'ın ölümüne ilişkin haklarında dava açılan 10 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Erdek 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Yukay'ın eşi Rania Stypa Yukay, babası Muhittin Can Yukay, kız kardeşi Tuna Meier ve taraf avukatları katıldı.

        Mevcut soruşturma dosyasına rapor tanzim eden Kıyı Emniyeti Baş Klavuz Kaptanı Harun Dokuz, duruşmada SEGBİS aracılığıyla tanık olarak dinlendi.

        Dokuz, AREL-7 gemisinin kendisine ait olan ana yoldan ara yola girerek ilerlediğini, bu durumda yasal olarak bir sıkıntı bulunmadığını fakat pek tavsiye edilmediğini ifade etti.

        Geminin ara yola girmesinde sorumluluğun kaptana bırakıldığını dile getiren Dokuz, şunları kaydetti:

        "Harita üzerinde renkli olarak işaretlenmiş bir yol var. Kanunen tekne ve yatların trafik hatlarından uzak durması gerektiği söylenir. Oradaki gemilere engel olunmaması gerektiği belirtilir. Halit Yukay'a ait yat bu hattın uzağından güvenli bir yoldan gidiyor ancak AREL-7 gemisi kendisi için tahsis edilmiş, tehlikelerden arındırılmış yolu terk ederek tam tersine tehlikelerle dolu olduğu belirlenmiş bir yola giriyor. Yani ana yoldan ara yola giriyor. Trafik ayrım hattının dışına çıkılması hukuken mümkündür ancak bu hattın dışına çıkılması ilave yükümlülükleri getirmektedir. Bunun sebebi ise hattın dışına çıkılmasının riskleri bünyesinde barındırmasından kaynaklanmaktadır."

        Halit Yukay'ın kız kardeşi Tuna Meier de AREL-7 gemi kaptanının gördüğü tahta parçalarını yetkililere zamanında bildirmediğini savunarak büyük ihmalde bulunduğunu ifade etti.

        Yukay'ın eşi Rania Stypa Yukay da adli sürecin hızlandırılması gerektiğini dile getirerek bir an önce neticelendirilmesi talebinde bulundu.

        Diğer sanıkların avukatlarını da dinleyen hakim, birinci kaptan C.T'nin adli kontrol kararının devamına, Marmara Asliye Ceza Mahkemesi ve bilirkişinin Ekinlik Adası'nda bulunan Yukay'a ait tekne parçalarının incelenmesi ve rapor düzenlenmesine, hazırlanan raporun üniversitelerin denizcilik fakültesindeki çatma alanında hukuku alanında uzman ve gemi mühendisi bilirkişilerden oluşan heyete gönderilmesine karar vererek, duruşmayı 13 Kasım'a erteledi.

        - Olay

        İş insanı Halit Yukay, 4 Ağustos 2025'te "Graywolf" isimli özel teknesiyle Bozcaada'ya gitmek üzere denize açılmış, kendisinden bir süre haber alamayan yakınlarının durumu aynı günün gecesi güvenlik güçlerine bildirmesi üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

        Sahil Güvenlik ekiplerince Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında çekilen görüntülerde, söz konusu teknenin kaza nedeniyle parçalanmış ve yarı batık halde olduğu tespit edilmişti.

        Tekne içinde dalış timi tarafından arama yapılmış fakat herhangi bir bulguya rastlanmamıştı.

        Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış, "taksirle ölüme sebep olma" suçlamasıyla tekneye çarptığı ileri sürülen geminin kaptanı C.T. gözaltına alınmıştı. 8 Ağustos günü hakim karşısına çıkan C.T, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, yapılan itiraz üzerine 10 Ağustos'ta tutuklanmıştı. C.T, bir süre tutuklu kaldıktan sonra salıverilmişti.

        Taramalı sonar ve ROV cihazlarıyla yapılan arama faaliyetleri neticesinde 23 Ağustos'ta 68 metre derinlikte deniz tabanında tespit edilen ceset, 3 Eylül'de çıkarılmıştı. Bursa Adli Tıp Kurumu morguna getirilen ve DNA eşleşmesinde Yukay'a ait olduğu belirlenen cenaze, 6 Eylül'de İstanbul'da düzenlenen törenin ardından Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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