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        Kaynak yapmayı öğrenen kadınlar sanayide çalışacak

        MİRAÇ KAYA/MUSTAFA EMRE UÇMUŞ - Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi (BALOSB) Müdürlüğü ve Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Balıkesir İl Temsilciliği işbirliğiyle açılan kaynak kursunda eğitim alan kadınlar fabrikalarda işbaşı yapacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2026 - 11:02 Güncelleme:
        Kaynak yapmayı öğrenen kadınlar sanayide çalışacak

        MİRAÇ KAYA/MUSTAFA EMRE UÇMUŞ - Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi (BALOSB) Müdürlüğü ve Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Balıkesir İl Temsilciliği işbirliğiyle açılan kaynak kursunda eğitim alan kadınlar fabrikalarda işbaşı yapacak.

        Kadın iş gücünün artırılması ve mesleki becerilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında BALOSB ile KADEM arasında "İşleyen Eller Kaynak Operatörlüğü Projesi"nin protokolü imzalandı.

        Projeye başvuran 14 kadın, BALOSB'ye bağlı Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi'nde (MESTEM) 3 hafta boyunca teorik ve pratik dersler aldı.

        Metalik malzemelerin birleştirilmesinde yaygın olarak kullanılan teknikler üzerine eğitim gören kursiyerler, belgelerini aldıktan sonra fabrikalarda istihdam edilecek.

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        - "Bu projelerle doğru kişilerin doğru işe yerleşmesi için eğitimler veriyoruz"

        BALOSB Müdürü Akın Ünal, AA muhabirine, 171 firmayla bölgenin en önemli üretim üslerinden olduklarını söyledi.

        Yürütülen genişleme çalışmalarıyla 74 yeni firmaya yer tahsisinin yapıldığını anlatan Ünal, sanayide nitelikli iş gücü ihtiyacının bulunduğunu kaydetti.

        Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi'nde uygulamalı eğitimler vererek sanayicinin ihtiyaç duyduğu iş gücünü karşılamaya çalıştıklarını belirten Ünal, "Bu kapsamda derneklerle, vakıflarla ortak projeler yürütüyoruz. Bu projelerle doğru kişilerin doğru işe yerleşmesi için eğitimler veriyoruz." dedi.

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        Ünal, sanayicinin talepleri doğrultusunda hareket ettiklerini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Sanayicimizden aldığımız geri bildirime göre kadınlarımıza uygun eğitim verildiğinde titizlikleri, düzenleri ve tertipleriyle büyük fark yaratıyorlar. Tabii buradan mezun olanların tamamı işbaşı yapıyor. Kursumuzun amacı zaten belirlenen ihtiyaçlara göre açıldı ve arkadaşlarımızın gideceği yerler bile belirlendi. Biz derneklerle işbirliği yaptığımızda gerçekten çalışmak isteyen, iş gücüne katkıda bulunmak isteyen insanlar için taleplerde bulunuyoruz. Bu şekilde olduğu için hem sanayicimiz hem de vatandaşımız kazanıyor."

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        - "Buna benzer çalışmalarımız yine olacak"

        KADEM Balıkesir İl Temsilcisi Dr. Ayşe Gamze Çiftçi Aytekin de kadının sosyal ve ekonomik yaşamda güçlenmesine yönelik ciddi çalışmalar yaptıklarını belirtti.

        Aytekin, projenin kadın istihdamını esas aldığını anlatarak, "Günümüzde biliyoruz ki kadın geçmişe göre daha fazla iş hayatının içerisinde. Biz de bu tip projelerle açtığımız kurslarla kadınlara mesleki eğitim gayesiyle, bu muratla yola çıktık. Devamında bu ve buna benzer çalışmalarımız yine olacak." diye konuştu.

        Metal Teknolojisi Öğretmeni Özgür Koç da kaynak konusunda ara elemanlara ciddi ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

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        Kadınların kurslarda çok başarılı olduğunu ifade eden Koç, "Derslerde kursiyerlerimize gazaltı kaynağını öğretiyoruz. Çok azimliler, istekliler. İş hayatına atıldıklarında burada öğrendikleriyle birlikte çok başarılı olacaklarına inanıyorum. Derslerimiz saat 09.00'da başlıyor. Verdiğimiz teorik eğitimleri atölyede uygulamalarını istiyoruz. Balıkesir'de ciddi şekilde metal bölümü personeline ihtiyaç var." ifadesini kullandı.

        - "Üreten bir kadın olmak çok güzel"

        BALOSB İdari İşler Şefi Ebru Erbil de kadınların istedikleri zaman her şeyi başarabileceklerini söyledi.

        Kursiyerlerden Hazal Çiftçi ise kaynak kursuna arkadaşlarının tavsiyesi üzerine başvurduğunu dile getirdi.

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        İlk başlarda biraz korktuğunu anlatan Çiftçi, "Bu işi çok severek yapmaya başladım. Bu işi kendime meslek edinmeyi düşünüyorum ve hayalini de kuruyorum. Belgemi aldıktan sonra burada hedeflerim büyük." dedi.

        Kursiyerlerden Emine Karaca da çalışmayı çok sevdiğini belirterek, şunları kaydetti:

        "Çevremde arkadaşlarım bana 'sen çok çabuk iş buluyorsun' diyorlar. Ben araştırıyorum, seviyorum, boş durmak çok kötü. Ben boş duramıyorum. Bu iş 'erkek işi' diye düşünüyordum ama buraya geldikten sonra gördüm ki bence kadınlar da bu alanda çok başarılı olabilirler. Üreten bir kadın olmak çok güzel."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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