Marmara Adası 5. Edebiyat Festivali'ne hazırlanıyor

Balıkesir'in Marmara Adası'nda 6-9 Ağustos'ta bu yıl 5'incisi gerçekleştirilecek Edebiyat Festivali, yazarları, sanatçıları ve okurları buluşturacak.



Galimi Çınarlı Kırsal Kalkınma ve Turizm Derneği, Gündoğdu Köyü Güzelleştirme Derneği ve Marmara Adası Dostları Derneği işbirliğiyle düzenlenen Marmara Adası Edebiyat Festivali (MAEF), 4 gün boyunca adanın meydanlarını, sokaklarını ve kültür mekanlarını, söyleşilerden film gösterimlerine, müzik dinletilerinden yazar-okur buluşmalarına uzanan kapsamlı bir programla şenlendirecek.



Marmara Adalar Belediyesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve yerel paydaşların katkılarıyla bu yıl "Umut Kelimelerden Doğar" temasıyla düzenlenen festival kapsamında çok sayıda yazar okurlarıyla buluşacak.



Film gösterimlerinin, "Sabahattin Ali Akşamı"nın, imza günlerinin, söyleşilerin, dans gösterilerinin ve müzik dinletilerinin yer aldığı festivalin sunuculuğunu ise yazar ve yayıncı Aslı Tunç üstlenecek.



MAEF Koordinatörü ve Galimi Çınarlı Derneği Sözcüsü Adil Çamur, yaptığı açıklamada, festivalin 5 yıldır gönüllülerin, derneklerin, paydaşların ve adaya gönül veren herkesin emeğiyle büyüdüğünü aktardı.



Her yıl programlarına yeni değerler kattıklarını belirten Çamur, "Bu yıl Çınarlı'da çok daha zengin bir programımız var. Tarihi Çınaraltı'nda ve Çınarlı Kültür Sanat Yerleşkesi'nde bir araya gelerek edebiyatı, sanatı ve paylaşmanın güzelliğini birlikte yaşayacağız. Herkesi bu ortak kültür yolculuğunun bir parçası olmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.



MAEF Koordinatörü ve Marmara Adası Dostları Derneği Başkanı Esengül Taran Fleckenstein ise Marmara Adası'nın edebiyatla kurduğu bağın sadece bir anı değil, yaşayan bir miras olduğunu belirterek, "5 yıldır bu mirası yeniden canlandırmanın gururunu ve heyecanını ada halkı ve ziyaretçileriyle birlikte yaşıyoruz. Bu yıl 'umut kelimelerden doğar' diyerek, kelimelerin insanları bir araya getirme gücüne bir kez daha tanıklık edeceğiz." dedi.



MAEF Koordinatörü ve Gündoğdu Köyü Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Nevzat Ekmekçi de bu yıl da köy meydanındaki buluşmalarla, umudun kelimelerle nasıl çoğaldığını göreceklerini bildirdi.

