MHP Genel Sekreteri Büyükataman, Balıkesir İl Kongresi'nde konuştu:

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "'Terörsüz Türkiye', siyasal ve toplumsal birlik, istikrar ve güven demektir. Bu kutlu hedefle elde edilen her kazanım İsrail'in uykularını kaçırmakta ve emperyalizmin yerli işbirlikçilerini de telaşlandırmaktadır." dedi.

Büyükataman, Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen MHP Balıkesir İl Başkanlığı 15. Olağan Kongresi'nde, Milliyetçi Hareket Partisinin, Türk milletinin her türlü tehdit karşısında erken uyarı sistemi ve mukavemet iradesi olduğunu söyledi.

Milliyetçi Hareket Partisinin yüksek bir sorumluluk bilinciyle siyaset yaptığını belirten Büyükataman, "Bizler adımlarımızı hep bu anlayışla atıyor. Aziz milletimizin çıkarlarını, devletimizin bekasını her şeyin üzerinde görüyoruz. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin 'önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben' düsturu bu anlayışın en net yansımasıdır." diye konuştu.

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İsmet Büyükataman, dünyanın ağır bir belirsizlik içinde ilerlediğini ve Türkiye coğrafyasının, yaşanan bu krizlerin ağır tahribatıyla karşı karşıya kaldığını dile getirdi.

İsrail'in siyonist saldırılarının tüm barbarlığıyla devam ettiğini vurgulayan Büyükataman, şunları kaydetti:

"'Terörsüz Türkiye', etnik ve mezhepsel fitneyi yok edecek, iç cephemizi Türk kimliği etrafında daha da güçlendirecek milli bir ülküdür. 'Terörsiz Türkiye', istiklal ve istikbali müdafaadır. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin de ifade ettiği gibi 'Terörsüz Türkiye', süper güç Türkiye'nin mukaddimesidir. Ülkemiz yeni çağın kapılarını 'Terörsüz Türkiye' ülküsüyle açmıştır.

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Türkiye, terör kamburundan kurtulduğunda, ekonomiden sosyal hayata, yerli sanayi yatırımlarından milli teknoloji hamlelerine kadar her alanda güçlenecektir. 'Terörsüz Türkiye'ye karşı çıkanların korkuları da bu yüzdendir. 'Terörsüz Türkiye', siyasal ve toplumsal birlik, istikrar ve güven demektir. Bu kutlu hedefle elde edilen her kazanım İsrail'in uykularını kaçırmakta ve emperyalizmin yerli işbirlikçilerini de telaşlandırmaktadır."

Büyükataman, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türk milliyetçiliğini bir geçim kapısı olarak gören ipin ve bazı mevsimlik partilerin bu milli hedefe saldırmalarının altında yatan etken budur. Aziz milletimizin duygularını istismar ederek Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı'na saldıranların sicilleri kirlidir. Cumhur İttifakı'nın kararlılığıyla yürütülen terörle mücadele operasyonları neticesinde terör örgütüne en ağır darbeler vurulmuş, sınır içinde ve dışında hamdolsun terör yuvaları dağıtılmıştır.

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Bugün 'Terörsüz Türkiye'ye karşı çıkanlar, dün terörle mücadeleye karşı çıkanlarla kol kolaydılar. Terörün siyasi uzantılarıyla anayasa çalışmaları yapmakta bir beyis görmüyorlardı. 'Bu sıralarda bizim oylarımızla oturuyorsunuz' diyenlere tek kelime edemiyorlardı. Dün terörün siyasi uzantılarıyla aynı ittifak çatısı altındaydılar. Bugün Ankara merkezli bu milli hamleyi iftiralarla karalamaya çalışanlar, dün yabancı başkentlerde ne yazık ki icazet arıyorlardı. Koltuk pazarlığı yaparken terör örgütünün uzantılarıyla iş tutmaktan çekinmiyorlardı. Tüm bunları yapanların bugün terörün bitmesine karşı çıkma cüreti göstermeleri en hafif tabiriyle milletimizin hafızasına hakaret etmekten başka bir anlam taşımamaktadır."

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mesajının okunduğu kongrede, MHP Balıkesir Milletvekili Ekrem Gökay Yüksel de konuşma yaptı.

Kongrede, il başkanı olarak seçilen Mustafa Bilsem, görevi Niyazi Tunç'dan devraldı.