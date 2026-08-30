Muğla'daki yangından dönen arazözün devrilmesi sonucu 5 orman işçisi yaralandı

Filodaki diğer orman işçilerinin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.