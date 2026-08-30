Muğla'daki yangından dönen arazözün devrilmesi sonucu 5 orman işçisi yaralandı
Muğla'daki orman yangınından dönen Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözün İstanbul-İzmir Otoyolu Balıkesir kesiminde devrilmesi sonucu 5 orman işçisi yaralandı.
Muğla'daki orman yangınından dönen Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözün İstanbul-İzmir Otoyolu Balıkesir kesiminde devrilmesi sonucu 5 orman işçisi yaralandı.
Muğla'daki orman yangınına destek görevini tamamlayıp dönüşe geçen 16 CCE 525 plakalı arazözün, İstanbul-İzmir Otoyolu Balıkesir-Savaştepe mevkisinde lastiği patladı.
Sürücüsünün kontrolünden çıkan arazöz bariyerlere çarpıp devrildi.
Kazada arazözdeki 5 orman işçisi yaralandı.
Filodaki diğer orman işçilerinin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
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