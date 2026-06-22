Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri Plaj voleybolunda "VW Beach Pro Tour Futures" heyecanı, Balıkesir'de yaşanacak

        Plaj voleybolunda "VW Beach Pro Tour Futures" heyecanı, Balıkesir'de yaşanacak

        Plaj voleybolunda "VW Beach Pro Tour Futures Balıkesir Etabı" 25 Haziran'da başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2026 - 14:39 Güncelleme:
        Plaj voleybolunda "VW Beach Pro Tour Futures" heyecanı, Balıkesir'de yaşanacak

        Plaj voleybolunda "VW Beach Pro Tour Futures Balıkesir Etabı" 25 Haziran'da başlayacak.


        Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki Sarımsaklı Plajı'nda kurulacak özel sahalarda gerçekleştirilecek ve 29 Haziran'a kadar sürecek organizasyonda, erkeklerde 35, kadınlarda ise 24 takım mücadele edecek.

        Farklı ülkelerden sporcuları bir araya getirecek turnuvada, Türk milli takımları da madalya ve dünya sıralaması puanı için sahaya çıkacak.

        Organizasyonun geçen yıl düzenlenen etabında, erkekler kategorisinde milli sporcular Yusuf Özdemir ve Batuhan Kuru altın madalyanın sahibi olmuştu.

        Eleme ve ana tablo maçlarıyla devam edecek turnuvada şampiyonlar, hafta sonu oynanacak final müsabakalarının ardından belli olacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        ABD Başkan Yardımcısı: Görüşme çok iyi geçti
        ABD Başkan Yardımcısı: Görüşme çok iyi geçti
        Futbolcu cinayetinde hesap zamanı! Sanıklar hakim karşısında
        Futbolcu cinayetinde hesap zamanı! Sanıklar hakim karşısında
        Sarr bitti bitiyor!
        Sarr bitti bitiyor!
        12. Yargı Paketi’nin şifreleri!
        12. Yargı Paketi’nin şifreleri!
        Defalarca şiddet piknikte cinayet... Katil koca aranıyor!
        Defalarca şiddet piknikte cinayet... Katil koca aranıyor!
        Haymana Belediye Başkanı, AK Parti’ye katıldı
        Haymana Belediye Başkanı, AK Parti’ye katıldı
        Artvin'de 'Ormanın Yüzüğü'
        Artvin'de 'Ormanın Yüzüğü'
        İngiliz başbakan Starmer istifa etti
        İngiliz başbakan Starmer istifa etti
        'Yaz Bir Şarkı', ilk bölümüyle ekrana geldi
        'Yaz Bir Şarkı', ilk bölümüyle ekrana geldi
        Ferdi Tayfur'un damadına 'yüksek hesap' operasyonu!
        Ferdi Tayfur'un damadına 'yüksek hesap' operasyonu!
        Zıpkınla balık avı faciayla bitti!
        Zıpkınla balık avı faciayla bitti!
        Piknikte feryatlar yükseldi... Hayatını oğluna verdi!
        Piknikte feryatlar yükseldi... Hayatını oğluna verdi!
        Davitashvili için 3. raunt!
        Davitashvili için 3. raunt!
        12 şüpheli adliyeye sevk edildi
        12 şüpheli adliyeye sevk edildi
        Diri fay sayısı 485'ten 700'e çıktı! Korkutan haber!
        Diri fay sayısı 485'ten 700'e çıktı! Korkutan haber!
        Sağ kanada Viking!
        Sağ kanada Viking!
        Beyanı doğru yapalım
        Beyanı doğru yapalım
        Ölüm aylığında 5 yıl koşulu
        Ölüm aylığında 5 yıl koşulu
        'Breaking Bad'in yıldızı Müslüman oldu
        'Breaking Bad'in yıldızı Müslüman oldu

        Benzer Haberler

        Altıeylül'de mor şölen ilgi gördü 4. Altıeylül lavanta günleri binlerce ziy...
        Altıeylül'de mor şölen ilgi gördü 4. Altıeylül lavanta günleri binlerce ziy...
        Burhaniye'de Babalar Günü'ne özel basketbol turnuvası
        Burhaniye'de Babalar Günü'ne özel basketbol turnuvası
        Burhaniye'de İshak Paşa tabağı ilgi gördü
        Burhaniye'de İshak Paşa tabağı ilgi gördü
        Balıkesir Büyükşehir Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Mutlu Ta...
        Balıkesir Büyükşehir Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Mutlu Ta...
        Plaj Voleybolu Dünya Turu Heyecanı Başlıyor
        Plaj Voleybolu Dünya Turu Heyecanı Başlıyor
        Balıkesirspor'da sıra Ferit'te
        Balıkesirspor'da sıra Ferit'te