Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri Restore edilen Karesi Bey Türbesi ziyarete açıldı

        Restore edilen Karesi Bey Türbesi ziyarete açıldı

        Balıkesir Valiliği öncülüğünde, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Karesi Belediyesi tarafından restorasyon çalışmaları tamamlanan Karesi Bey Türbesi düzenlenen törenle ziyarete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2026 - 10:26 Güncelleme:
        Restore edilen Karesi Bey Türbesi ziyarete açıldı

        Balıkesir Valiliği öncülüğünde, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Karesi Belediyesi tarafından restorasyon çalışmaları tamamlanan Karesi Bey Türbesi düzenlenen törenle ziyarete açıldı.

        Zağnos Paşa Camisi'nde kılınan namazın ardından gerçekleştirilen açılışa Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık ve vatandaşlar katıldı.

        Vali Ustaoğlu, törende yaptığı konuşmada, tarihi mirası yeniden halkın hizmetine açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Karesi Bey'in yaklaşık 730 yıl önce bölgeye geldiğini ve kentin tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu belirten Ustaoğlu, "Büyük bir medeniyete ve tarihi geçmişe sahibiz. Büyük milletle, büyük devletler tarihine ve geçmişine sahip çıkarak oluyor. Tarihimizde çok önemli iz bırakmış, Karesi Beyliği'ni kuran Karesi Bey'in metfun bulunduğu bu türbenin restorasyonunu tamamlayarak tekrar halkımızın hizmetine açıyoruz." dedi.

        REKLAM

        Ustaoğlu, türbenin daha önce de farklı dönemlerde restorasyon geçirdiğini aktararak, yapının 1897 yılında Balıkesir'de meydana gelen depremde yıkıldığını ve daha sonra yeniden inşa edildiğini ifade etti.

        Restorasyon çalışmalarının Karesi Belediyesi'nin desteğiyle gerçekleştirildiğini dile getiren Ustaoğlu, türbenin bulunduğu sokakta da asfaltlama çalışmalarına başlanacağını belirtti.

        Ustaoğlu, restorasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

        Açılışın ardından Karesi Bey Türbesi'ne giren Vali Ustaoğlu, restorasyon çalışmalarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı ve türbede dua etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kuriş soruşturmasında 3'üncü dalga: 54 kişiye gözaltı kararı
        Kuriş soruşturmasında 3'üncü dalga: 54 kişiye gözaltı kararı
        İstanbul'da vahşet! Karısına kurşun yağdırdı!
        İstanbul'da vahşet! Karısına kurşun yağdırdı!
        Washington ‘Kimse Güvende Değil’ dedi
        Washington ‘Kimse Güvende Değil’ dedi
        Lyon 11'i netleşiyor
        Lyon 11'i netleşiyor
        Dışişleri: ABD'nin 'Suriye' kararından memnunuz
        Dışişleri: ABD'nin 'Suriye' kararından memnunuz
        Ayva dalı cinayetinde kurşunlardan biri inekten çıktı
        Ayva dalı cinayetinde kurşunlardan biri inekten çıktı
        Adım adım Miretti!
        Adım adım Miretti!
        Yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmasında gözaltılar!
        Yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmasında gözaltılar!
        Ev ve otomobil ilanlarında 'Fiyat için DM' yazanlara ceza
        Ev ve otomobil ilanlarında 'Fiyat için DM' yazanlara ceza
        Kadın kalbini anlamak için erkek kalbi yetmiyor
        Kadın kalbini anlamak için erkek kalbi yetmiyor
        İşte Okan Buruk'un stoper planı!
        İşte Okan Buruk'un stoper planı!
        Kabine 3'üncü kez Ahlat'ta
        Kabine 3'üncü kez Ahlat'ta
        Karahantepe’de 11 bin yıllık benzersiz heykel
        Karahantepe’de 11 bin yıllık benzersiz heykel
        Dalgaların tadını çıkardı
        Dalgaların tadını çıkardı
        Evlenmekten vazgeçti, düğünden vazgeçmedi!
        Evlenmekten vazgeçti, düğünden vazgeçmedi!
        Bıçaklayıp öldürdüler, evde oturmaya devam ettiler!
        Bıçaklayıp öldürdüler, evde oturmaya devam ettiler!
        'Evlilik' sorularına yanıt verdi
        'Evlilik' sorularına yanıt verdi
        Avrupa'nın ünlü market zincirinde böcek ilacı alarmı
        Avrupa'nın ünlü market zincirinde böcek ilacı alarmı
        Maç sonu aşkına koştu
        Maç sonu aşkına koştu
        "Haddini bildirdim"
        "Haddini bildirdim"

        Benzer Haberler

        Sındırgı'da bir otomobil alevlere teslim oldu
        Sındırgı'da bir otomobil alevlere teslim oldu
        Sındırgı'da park halindeki otomobilde yangın çıktı
        Sındırgı'da park halindeki otomobilde yangın çıktı
        Bandırma'da damda çıkan yangın korkuttu
        Bandırma'da damda çıkan yangın korkuttu
        Gönen'de korkutan yangın: 90 ton saman kül oldu
        Gönen'de korkutan yangın: 90 ton saman kül oldu
        Genç atlet Zülal Gültepe'den Türk atletizm tarihine geçen derece
        Genç atlet Zülal Gültepe'den Türk atletizm tarihine geçen derece
        Burhaniye'de kadın muhtar hayır severleri harekete geçirdi
        Burhaniye'de kadın muhtar hayır severleri harekete geçirdi