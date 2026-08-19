Sındırgı'da barınakta mahsur kalan 3 koyun itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde barınakta mahsur kalan 3 koyun, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde barınakta mahsur kalan 3 koyun, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
İlçeye bağlı Aktaş Mahallesi Kapanca mevkisinde koyunların bir barınakta mahsur kaldığı ihbarı yapıldı.
İhbar üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.
Bir araç ve 2 personelle olay yerine ulaşan ekipler, mahsur kalan 3 koyunu bulundukları yerden çıkardı.
Koyunlar, ekiplerce sahibine teslim edildi.
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