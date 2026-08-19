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        Sındırgı'da barınakta mahsur kalan 3 koyun itfaiye ekiplerince kurtarıldı

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde barınakta mahsur kalan 3 koyun, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2026 - 12:05 Güncelleme:
        Sındırgı'da barınakta mahsur kalan 3 koyun itfaiye ekiplerince kurtarıldı

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde barınakta mahsur kalan 3 koyun, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        İlçeye bağlı Aktaş Mahallesi Kapanca mevkisinde koyunların bir barınakta mahsur kaldığı ihbarı yapıldı.

        İhbar üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

        Bir araç ve 2 personelle olay yerine ulaşan ekipler, mahsur kalan 3 koyunu bulundukları yerden çıkardı.

        Koyunlar, ekiplerce sahibine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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