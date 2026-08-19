Sındırgı'da barınakta mahsur kalan 3 koyun itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Bir araç ve 2 personelle olay yerine ulaşan ekipler, mahsur kalan 3 koyunu bulundukları yerden çıkardı.

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