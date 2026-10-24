Sındırgı'da ceviz rekoltesi üreticiyi sevindirdi

Sındırgı'da sonbaharla birlikte ceviz bahçelerinde hasat mesaisi yoğunlaştı. Yıl boyunca emek vererek yetiştirdikleri cevizleri toplamaya başlayan üreticiler, bu yıl verimin yüksek olmasından memnuniyet duyuyor. Ağaçlardan toplanan cevizler, yeşil kabuklarından ayrılarak kurutulmak üzere hazırlanıyor.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde ceviz hasadı devam ederken, bu yıl rekoltenin yüksek olması üreticileri sevindirdi.

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