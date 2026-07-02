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        Uluslararası 7. Balıkesir Aromaterapi Festivali başladı

        Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından "Tat, Bereket, Hafıza" temasıyla düzenlenen Uluslararası 7. Balıkesir Aromaterapi Festivali başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2026 - 23:02 Güncelleme:
        Uluslararası 7. Balıkesir Aromaterapi Festivali başladı

        Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından "Tat, Bereket, Hafıza" temasıyla düzenlenen Uluslararası 7. Balıkesir Aromaterapi Festivali başladı.


        Burhaniye ilçesindeki Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi (BAÇEM) Yerleşkesi ve Ören Festival Alanı'ndaki festivalin açılış töreninde, reyhan ve lavanta hasadı yapıldı.

        Kadim bilgilerin bilimle buluşturulduğu festivalde, seminerler ve atölye çalışmalarıyla aromaterapinin şifalı dünyası katılımcılarla paylaşılacak.

        Bu yıl ilk kez "Balıkesir'in Mucitleri Bilim Sergisi"ne de ev sahipliği yapan festival kapsamında, hasat etkinlikleri, çeşitli kültürel programlar ve konserler düzenlenecek.

        Bilim insanlarının, araştırmacıların ve sektör temsilcilerinin de katıldığı festivalde, 26 ilden 176 stant yer alıyor.

        Festivalin açılışında konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, festivalin kentin tanıtımı ve katma değeri için önemli olduğunu belirtti. Akın, şunları kaydetti:

        "Aromaterapi, sağlık, nefes, hayat, huzur ve mutluluk demek. Balıkesir, sahip olduğu zenginliklerle bu tür yeniliklere ev sahipliği yapan tek şehir. Akademisyenlerimizle, farklı sektörlerden temsilcilerle ve değerli konuklarımızla çok daha etkin bilgilendirmeler gerçekleştireceğiz. Türkiye'nin en güzel noktası Balıkesir'e tüm misafirlerimizi bekliyoruz."

        Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği festival boyunca, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından ulaşım kolaylığı amacıyla ücretsiz ring seferleri düzenleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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