Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bartın Haberleri Amasra'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

        Amasra'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

        Bartın'ın Amasra ilçesinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2026 - 17:34 Güncelleme:
        Amasra'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

        Bartın'ın Amasra ilçesinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Program kapsamında Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Serhat Sır'ın da yer aldığı katılımcılar Amasra Limanı'ndan gezi tekneleriyle denize açıldı, suya çelenk bırakıldı.

        Römorkörler, yelkenliler ve çok sayıda teknenin de eşlik ettiği etkinlik sonrası Amasra Limanı'nda Osmanlı dönemine ait denizcilik temalı resim ile Boztepe Mahallesi’nde Karadeniz'in denizcilik kültürünü yansıtan el işçiliği maket gemi sergileri ziyaret edildi.

        Bartın Valisi Arslan, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın Türk denizciliği açısından tarihi dönüm noktası olduğunu söyledi.

        Bartın'ın Karadeniz'e açılan önemli kentlerden biri olduğunu belirten Arslan, denize kıyısı bulunan ilin deniz ticareti, balıkçılık ve turizm açısından önemli potansiyele sahip olduğunu ifade etti.

        Arslan, deniz ticaretinin bölgenin ekonomik kalkınmasında önemli rol üstlendiğini dile getirerek, denizcilik kültürünün geliştirilmesi ve gelecek nesillere aktarılmasının büyük önem taşıdığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Büyükada'da korkutan yangın
        Büyükada'da korkutan yangın
        "Mecbur olmadıkça İran'a ordu göndermeyeceğiz"
        "Mecbur olmadıkça İran'a ordu göndermeyeceğiz"
        Yasa dışı bahiste büyük operasyon
        Yasa dışı bahiste büyük operasyon
        Yardım çığlığı kamerada
        Yardım çığlığı kamerada
        Sağanak yağış geliyor! Yurdun büyük bölümünde etkili olacak!
        Sağanak yağış geliyor! Yurdun büyük bölümünde etkili olacak!
        Şi Cinping'ten Tayvan mesajı
        Şi Cinping'ten Tayvan mesajı
        Bir zamanlar gelen yabancı devlet adamlarını yatıracak yatağı bile olmayan Türkiye, NATO Zirvesi’ni şimdi bu binada yapıyor!
        Bir zamanlar gelen yabancı devlet adamlarını yatıracak yatağı bile olmayan Türkiye, NATO Zirvesi’ni şimdi bu binada yapıyor!
        Bugün Ne Oldu? 1 Temmuz 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 1 Temmuz 2026 haberleri
        Ouattara, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor!
        Ouattara, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor!
        Efsaneye veda
        Efsaneye veda
        Trump: İran ile çok iyi anlaşıyoruz
        Trump: İran ile çok iyi anlaşıyoruz
        BDDK'dan 'evim' sistemlerine düzenleme
        BDDK'dan 'evim' sistemlerine düzenleme
        Kluivert ailesinin penaltı laneti!
        Kluivert ailesinin penaltı laneti!
        Tam 1758 adet Cumhuriyet... 72 milyon TL'yi kaptırdı acı tecrübesini anlattı!
        Tam 1758 adet Cumhuriyet... 72 milyon TL'yi kaptırdı acı tecrübesini anlattı!
        Sosyal medyada kurallar değişti
        Sosyal medyada kurallar değişti
        En düşük emekli aylığı ne kadar olacak?
        En düşük emekli aylığı ne kadar olacak?
        Duran'da sona doğru!
        Duran'da sona doğru!
        PlayStation'da fiziksel disk üretimi sonlanıyor!
        PlayStation'da fiziksel disk üretimi sonlanıyor!
        100 bin kişi yönetimi robota bıraktı
        100 bin kişi yönetimi robota bıraktı
        Büyük kararlar için bekleyin!
        Büyük kararlar için bekleyin!

        Benzer Haberler

        Bartın'da maden ocağındaki göçükte ölen işçinin cenazesi defnedildi
        Bartın'da maden ocağındaki göçükte ölen işçinin cenazesi defnedildi
        Sıcaklığın 41 dereceye çıktığı Bartın'da basınçlı su ile yapılan gösteri il...
        Sıcaklığın 41 dereceye çıktığı Bartın'da basınçlı su ile yapılan gösteri il...
        Göçükte yaşamını yitiren madenci toprağa verildi
        Göçükte yaşamını yitiren madenci toprağa verildi
        Yaban mersini meyvesinde yüksek rekolte Bartın'da ilk hasada protokol de ka...
        Yaban mersini meyvesinde yüksek rekolte Bartın'da ilk hasada protokol de ka...
        BARÜ ile Todor Kableshkov Ulaştırma Üniversitesi arasında protokol imzaland...
        BARÜ ile Todor Kableshkov Ulaştırma Üniversitesi arasında protokol imzaland...
        Özel Maden ocağında göçük: 1 ölü
        Özel Maden ocağında göçük: 1 ölü