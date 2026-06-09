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        Amasra'daki tarihi Direkli Kaya'ya yazı yazılmasına ilişkin inceleme başlatıldı

        Bartın'ın Amasra ilçesindeki tarihi Direkli Kaya'ya sprey boyayla yazı yazan kişi ya da kişilerin tespit edilmesine yönelik çalışma yürütülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2026 - 12:54 Güncelleme:
        Amasra'daki tarihi Direkli Kaya'ya yazı yazılmasına ilişkin inceleme başlatıldı

        Bartın'ın Amasra ilçesindeki tarihi Direkli Kaya'ya sprey boyayla yazı yazan kişi ya da kişilerin tespit edilmesine yönelik çalışma yürütülüyor.

        Amasra Müze Müdürlüğü, Cenevizliler tarafından Kemere Köprüsü mevkisine yapılan ve çevresinde Amasra Kraliçesi Amastris'in hamamının bulunduğu tarihi Direkli Kaya'ya sprey boyayla yazı yazılması üzerine inceleme başlattı.

        Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yazı yazan kişi ya da kişilerin bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Kayadaki yazıların ise kumlama yöntemiyle silineceği öğrenildi.

        - "Bu manzara bize yakışmıyor"

        Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Melih Saylam, gazetecilere, geçmiş yıllarda Kuşkayası Yol Anıtı, Amasra Kalesi ve lahit mezarlara da benzer şekilde spreyle yazılar yazıldığını söyledi.

        Saylam, "Yine tarihi eserlerin üzerine aynı şekilde yazı yazıldığını görüyoruz. Amasra Kraliçesi Amastris'in hamamının bulunduğu Direkli Kaya'nın üzerine kimliği belirsiz kişi veya kişilerce sprey boyayla yazı yazılması çok üzücü. Bu manzara bize yakışmıyor." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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