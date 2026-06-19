"Astoria Grande" kruvaziyeri 880 yolcusuyla Amasra'ya geldi

Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden "Astoria Grande" adlı kruvaziyer, Amasra Limanı'na demirledi.



Bartın'ın tarihi geçmişi ve doğasıyla ünlü turizm merkezi Amasra'ya 880 yolcu ve 437 kişilik mürettebatıyla gelen 193 metre uzunluğundaki ve 30 metre genişliğindeki 11 katlı gemi, 3 Ağustos 2022'den bu yana ilçeye 102'nci seferini gerçekleştirdi.



İşlemleri tamamlanan turistlere, liman çıkışında Rusça broşürler verildi.



Turistler, Amasra Müzesi, Çekiciler Çarşısı, Büyük Liman, Amasra Kalesi ve Kemere Köprüsü gibi tarihi ve turistik yerleri görmek için limandan ayrıldı.



Yolcuların bir kısmı ise tur otobüsleriyle Bartın şehir merkezi ve Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Safranbolu ilçesine gitti.



Amasra'ya 2022'den bu yana 86 bin 402 turist getiren geminin akşam saatlerinde Soçi'ye döneceği öğrenildi.

