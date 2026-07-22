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        Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akkaya, gazetecilerle buluştu

        Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla gazetecilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2026 - 15:49 Güncelleme:
        Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akkaya, gazetecilerle buluştu

        Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla gazetecilerle bir araya geldi.

        Akkaya, üniversite toplantı salonundaki programda, üniversitenin yapılan çalışmalarını kamuoyuna duyurulmasında emek sarf eden gazetecilerin basın bayramını kutladı.

        Yaklaşık 14 aydır rektörlük görevinde bulunduğunu, bu süreçte üniversite olarak önemli gelişme ve çalışmalara imza attıklarını belirten Akkaya, "Proje dostu, öğrenci, engelli ve hayvan dostu üniversite. Her geçen gün büyüyen üniversitemizde son bir haftada TÜBİTAK tarafından 254 proje kabul edildi. Yine üniversitemiz yüzde 88 öğrenci memnuniyetiyle ülkede 14. sırada yer alıyor. Burada birlik ve beraberlik var, bu da spor ve çeşitli projelerde başarıyı getiriyor." dedi.

        Akkaya, üniversitenin yapay zeka konusunda da en hızlı dönüşümü gerçekleştiren üniversite olduğuna değinerek, Dijital Dönüşüm Koordinatörlüğünü hayata geçirdiklerini ve üniversitede her şeyin dijitalleşeceğini kaydetti.

        Akkaya, yapay zeka ve bilişim odaklı önemli adımların atıldığı üniversitede, ekimde yaklaşık 50 bin kişinin ziyaret edeceği bilim festivali düzenleyeceklerini de sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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