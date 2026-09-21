Bartın Üniversitesinde akademik yıl "Terörsüz Türkiye" dersiyle başladı

Bartın Üniversitesinde 2026-2027 akademik yılı, Yükseköğretim Kurulu öncülüğünde belirlenen "Terörsüz Türkiye" konulu dersle başladı.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Akkaya, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesindeki akademik yılın ilk dersinde, terör nedeniyle uzun yıllar acılar yaşandığını kaydetti.

Geçmiş acılardan ders çıkarılarak, gençler için daha güvenli ve huzurlu bir geleceğin birlikte inşa edilmesi gerektiğini ifade eden Akkaya, Türkiye'nin birlik ve bütünlüğünün korunmasının önemine dikkati çekti.

"Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" vurgusu yapan Akkaya, tek milletin ortak geleceği, tek bayrağın bağımsızlığın ortak sembolünü, tek vatanın ülkenin her köşesine sahip çıkma sorumluluğunu, tek devletin ise Türkiye Cumhuriyeti'nin ortak hukuk düzeni ve kurumsal yapısı etrafında birlik içinde yaşama iradesini ifade ettiğini aktardı.

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Akkaya, yeni akademik yılın öğrenciler, akademik ve idari personel için hayırlı olmasını dilerek, çalışmaların ülkenin geleceğine katkı sunmasını temenni etti.