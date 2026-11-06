Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bartın Haberleri Bartın'da 60 yaş üstü bireyler "üniversiteli" oldu

        Bartın'da 60 yaş üstü bireyler "üniversiteli" oldu

        Bartın'da uygulanan "60+ Tazelenme Üniversitesi" projesiyle 60 yaş üstü bireyler, üniversite sıralarında öğrenci olmanın heyecanını yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 16:53 Güncelleme:
        Bartın'da 60 yaş üstü bireyler "üniversiteli" oldu

        Bartın'da uygulanan "60+ Tazelenme Üniversitesi" projesiyle 60 yaş üstü bireyler, üniversite sıralarında öğrenci olmanın heyecanını yaşadı.

        Bartın Üniversitesinde (BARÜ) hayata geçirilen, 60 yaş üzerindeki bireyleri akademik ve sosyal yaşamla buluşturmanın amaçlandığı projeye katılanlardan bazıları derslere torunlarıyla, bazıları ise çocuklarıyla gelerek kuşaklar arası öğrenmenin örneğini sergiledi.

        BARÜ ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında hayata geçirilen "60+ Tazelenme Üniversitesi"nde, 40 katılımcıyla ilk ders yapıldı.

        REKLAM

        2 yıl sürecek eğitim programına katılan 60 yaş üzerindeki bireyler, üniversitenin akademik ve sosyal imkanlarından yararlanarak farklı alanlarda bilgi ve deneyimlerini geliştirme fırsatı bulacak.

        Sağlıktan teknolojiye, sanattan kültüre, doğadan spora geniş yelpazede düzenlenecek eğitim ve etkinliklerle katılımcıların aktif yaşlanma süreçlerinin desteklenmesi hedefleniyor.

        Üniversite ortamında yeni öğrenme deneyimi yaşayan katılımcılar, yalnızca yeni bilgiler edinmekle kalmayıp sosyal çevrelerini genişletme ve farklı kuşaklarla bir araya gelme imkanı buluyor.

        Proje kapsamında gençlerle ileri yaştaki bireyler arasında bilgi ve deneyim paylaşımının artırılması, üniversite-toplum etkileşiminin güçlendirilmesi ve Bartın'ın tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerinin eğitim sürecine dahil edilmesi de amaçlanıyor.

        REKLAM

        - "Hayat boyu öğrenme anlayışının önemli bir parçası"

        BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, "60+ Tazelenme Üniversitesi"nin yaşam boyu öğrenme anlayışının önemli bir parçası olduğunu belirtti.

        Prof. Dr. Akkaya, "Tazelenme Üniversitesi, özellikle 60 yaş ve üzeri olan yurttaşlarımızı üniversitemizde ağırlamak, onlara burada öğrenme ortamları sunma ve üniversitenin imkanlarından yararlandırma, hayat boyu öğrenme, yaşam boyu öğrenme anlamlarını taşıyan bir yapı." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        26 kent için "sarı" alarm! Kar soğuğu hissedilecek! 6 bölgede yağış var
        26 kent için "sarı" alarm! Kar soğuğu hissedilecek! 6 bölgede yağış var
        11 üniversiteye yeni rektör ataması
        11 üniversiteye yeni rektör ataması
        TIR ile çarpışan otomobil yandı: 2 ölü
        TIR ile çarpışan otomobil yandı: 2 ölü
        Emekliye refah düzenlemesi yolda
        Emekliye refah düzenlemesi yolda
        TCMB Başkanı Karahan'dan 'fon' açıklaması
        TCMB Başkanı Karahan'dan 'fon' açıklaması
        8 kişinin katili 10'dan geriye saymış! "Başlarına nişan aldım"
        8 kişinin katili 10'dan geriye saymış! "Başlarına nişan aldım"
        İstanbul semalarında iki farklı görüntü
        İstanbul semalarında iki farklı görüntü
        Florya'da otomobil 4 genç kıza çarptı
        Florya'da otomobil 4 genç kıza çarptı
        Donald Trump'tan Özel Kalem ataması
        Donald Trump'tan Özel Kalem ataması
        Katliamın kurbanları için gözyaşları sel oldu
        Katliamın kurbanları için gözyaşları sel oldu
        Rüşvetten 6 yıl, 2 suçtan beraat
        Rüşvetten 6 yıl, 2 suçtan beraat
        Galatasaray'da Osimhen şoku!
        Galatasaray'da Osimhen şoku!
        Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'yla imzaladı!
        Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'yla imzaladı!
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı!
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı!
        Türkiye'nin dev projelerine çifte ödül
        Türkiye'nin dev projelerine çifte ödül
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İsrail doğruladı: ABD 4 milyar dolarlık yardımı kesecek
        İsrail doğruladı: ABD 4 milyar dolarlık yardımı kesecek
        'Menekşe'nin afişi yayınlandı
        'Menekşe'nin afişi yayınlandı
        G.Saray'da transferde Batrakov modeli!
        G.Saray'da transferde Batrakov modeli!

        Benzer Haberler

        Hayvancılık işletmelerine 48 bin TL teminat ile 16 büyükbaş hayvan müjdesi
        Hayvancılık işletmelerine 48 bin TL teminat ile 16 büyükbaş hayvan müjdesi
        Kızılay'dan Vali Arslan'a teşekkür
        Kızılay'dan Vali Arslan'a teşekkür
        Amasra'da kuvvetli rüzgar nedeniyle balıkçılar denize açılamadı
        Amasra'da kuvvetli rüzgar nedeniyle balıkçılar denize açılamadı
        Bartın'da yiyecek arayan karaca görüntülendi
        Bartın'da yiyecek arayan karaca görüntülendi
        Motosiklet kazası kamerada Motosikletten düşen sürücü hastaneye kaldırıldı
        Motosiklet kazası kamerada Motosikletten düşen sürücü hastaneye kaldırıldı
        Ormanda dolaşan karaca termal dron ile görüntülendi
        Ormanda dolaşan karaca termal dron ile görüntülendi