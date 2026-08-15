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        Bartın'da denize girme yasağı kaldırıldı

        Bartın'da elverişsiz hava ve deniz koşullarının iyileşmesi nedeniyle denize girme yasağı kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2026 - 22:07 Güncelleme:
        Bartın'da denize girme yasağı kaldırıldı

        Bartın'da elverişsiz hava ve deniz koşullarının iyileşmesi nedeniyle denize girme yasağı kaldırıldı.

        Valilik açıklamasına göre, il genelinde etkili olan olumsuz hava ve deniz koşullarının iyileşmesi ve yapılan son meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda deniz koşullarının yüzme açısından daha elverişli hale geldiği belirtildi.

        Vatandaşların can emniyetinin sağlanması amacıyla uygulamaya konulan denize girme yasağının 16 Ağustos tarihi itibarıyla kaldırıldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

        "Güzelcehisar, Hatipler, İnkumu, Kızılkum, Mugada, Bozköy, Çakraz, Göçkün, Kapısuyu, Karaman ve Tekkeönü plajlarında denize girilebilecektir. Vatandaşlarımızın deniz ve hava koşullarını dikkate almaları, görevli ekiplerin uyarı ve yönlendirmelerine riayet etmeleri önemle rica olunur."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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