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        Bartın'da kamyonla çarpışan tarım aracının sürücüsü öldü

        Bartın'da kamyonla çarpışan tarım aracının sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2026 - 18:23 Güncelleme:
        Bartın'da kamyonla çarpışan tarım aracının sürücüsü öldü

        Bartın'da kamyonla çarpışan tarım aracının sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kozcağız beldesi Eskihamidiye köyü mevkisinde seyreden E.G. (35) idaresindeki 34 GNU 644 plakalı kamyon, Hüseyin Ö'nün (68) kullandığı "patpat" diye tabir edilen tarım aracıyla çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık personelince yapılan kontrolde tarım aracı sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi.

        Kamyonun altında kalan tarım aracında sıkıştığı yerden ekiplerin iş makineleri yardımıyla yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu çıkarılan Hüseyin Ö'nün cenazesi, Bartın Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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