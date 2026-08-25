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        Bartın'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Bartın'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2026 - 15:07 Güncelleme:
        Bartın'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Bartın'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        S.G. idaresindeki 67 ADF 035 plakalı motosiklet, Çaydüzü kavşağı mevkisinde S.A. yönetimindeki 74 ABN 396 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerince Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Bu arada, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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