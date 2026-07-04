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        Bartın'da Sağlıklı Hayat Akademisi eğitimleri sürüyor

        Bartın'da Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Sağlıklı Hayat Akademisi (SAHA) eğitimleri devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2026 - 13:29 Güncelleme:
        Bartın'da Sağlıklı Hayat Akademisi eğitimleri sürüyor

        Bartın'da Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Sağlıklı Hayat Akademisi (SAHA) eğitimleri devam ediyor.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, toplum sağlığının korunması, sağlıklı yaşam kültürünün yaygınlaştırılması ve bireylerin sağlık okuryazarlığının artırılması amacıyla Bakanlık tarafından Sağlıklı Hayat Akademisi (SAHA) eğitimleri başlatıldı.

        Bu kapsamda Şehit Furkan Yılmaz Sağlıklı Hayat Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Burcu Acar tarafından Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren kauçuk fabrikası çalışanlarına yönelik SAHA eğitimi gerçekleştirildi.

        Eğitimde sağlıklı ve dengeli beslenme, tütün ve tütün ürünlerinin zararları, kanser taramaları ve fiziksel aktivitenin önemi, ruh ve beden sağlığının korunması ile sağlık okuryazarlığının geliştirilmesine yönelik bilgiler aktarıldı.

        Katılımcılar, koruyucu sağlık hizmetleri ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları konusunda da bilgilendirildi.

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