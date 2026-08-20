Bartın'da toprak altında kalan baba ile oğlu kurtarıldı

Ambulansla hastaneye kaldırılan baba ile oğlunun, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kozcağız beldesi Yeni Hamidiye Köyü'nde Mustafa İnan (70) ile oğlu İzzet İnan'ın (46) iş makinesiyle tarlalarında su kuyusu kazdıkları sırada göçük meydana geldi. Baba ile oğlu toprak altında kaldı.

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