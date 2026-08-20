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        Bartın'da toprak altında kalan baba ile oğlu kurtarıldı

        Bartın'da su kuyusu açtıkları sırada meydana gelen göçükte toprak altında kalan baba ile oğlu kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2026 - 21:56 Güncelleme:
        Bartın'da toprak altında kalan baba ile oğlu kurtarıldı

        Bartın'da su kuyusu açtıkları sırada meydana gelen göçükte toprak altında kalan baba ile oğlu kurtarıldı.

        Kozcağız beldesi Yeni Hamidiye Köyü'nde Mustafa İnan (70) ile oğlu İzzet İnan'ın (46) iş makinesiyle tarlalarında su kuyusu kazdıkları sırada göçük meydana geldi. Baba ile oğlu toprak altında kaldı.

        İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, UMKE, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu Mustafa ve İzzet İnan toprak altından çıkarıldı.

        Ambulansla hastaneye kaldırılan baba ile oğlunun, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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