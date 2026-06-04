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        Bartın'da üniversite öğrencisinin ölümüne sebep olan alkollü sürücü hakim karşısına çıktı

        Bartın'da otomobiliyle çarptığı üniversite öğrencisinin ölümüne, 2 kişinin de yaralanmasına neden olan alkollü sürücünün yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2026 - 13:58 Güncelleme:
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        Bartın'da üniversite öğrencisinin ölümüne sebep olan alkollü sürücü hakim karşısına çıktı

        Bartın'da otomobiliyle çarptığı üniversite öğrencisinin ölümüne, 2 kişinin de yaralanmasına neden olan alkollü sürücünün yargılanmasına başlandı.

        Bartın 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık F.T., kazada hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Edanur Tatlıoğlu'nun ailesi ve yakınları ile taraf avukatları katıldı.

        Savunmasına Tatlıoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı dileyerek başlayan F.T., olay günü saat 04.00 sıralarında alkol almayı bıraktığını, bir süre uyuduğunu ve alkolün etkisinde olmadığını düşünerek bilinci açık Zonguldak'a gitmek için yola çıktığını söyledi.

        Kazanın meydana geldiği Çatmaca mevkisinde saatte 80-90 kilometre hızla gittiğini, havanın da yağışlı olması sebebiyle virajda aracın kontrolden çıkarak kaymaya başladığını, önünde sağa dönüş yapan otomobile çarparak savrulmaya başladığını ileri süren F.T, şöyle devam etti:

        "Araç, Edanur'un olduğu yere doğru savrulmuş ama ben önümdeki araç nedeniyle ona çarptığımı görmedim. Kazadan hemen sonra araçtan inerek diğer araçtaki yaralıların durumlarını kontrol etmeye gittim. O sırada Edanur'a çarptığımı insanların söylemesiyle anladım. Olayın etkisini atlatamadım. Şehit çocuğuyum, acıyı tahmin edebiliyorum. Böyle olmasını istemezdim. Geceleri uyuyamaz oldum, psikolojik ilaçlar kullanmaya başladım."

        Baba Turan Tatlıoğlu da sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi. Anne Melahat Tatlıoğlu ise "Benim canım yandı, başkalarının canı yanmasın." diyerek gözyaşı döktü.

        Müşteki avukatı, sürücünün hızının Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kayıtlarına göre saatte 117 kilometre olduğunu, kan testinde de sürücünün 1.45 promil alkollü olduğunun belirlendiğini belirtti.

        Sanık avukatı, müvekkilinin suçsuz olduğunu savunarak tutuksuz yargılanmasını talep etti.

        Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek dosyadaki eksiklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Bartın'dan Zonguldak istikametine giden F.T. (30) idaresindeki 06 RLK 06 plakalı otomobil, 23 Ekim 2025'te kontrolden çıkarak önünden tali yola dönen F.R.U. yönetimindeki 34 BST 780 plakalı otomobile, ardından da durağa yürüyen üniversite öğrencisi Edanur Tatlıoğlu'na (23) çarpmıştı.

        Tatlıoğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği kazada 2 kişi de yaralanmıştı.

        Alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü F.T tutuklanmıştı.

        Cumhuriyet savcılığınca hazırlanan iddianamede, sanığın "bilinçli taksirle öldürme ve yaralama" suçundan 2 yıldan 12 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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