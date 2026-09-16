BARÜ'nün kalite uygulaması "İyi Uygulama Örneği" seçildi

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK), Bartın Üniversitesinin (BARÜ) kalite uygulamasını "İyi Uygulama Örneği" seçti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, BARÜ, YÖKAK tarafından "Dijital Dönüşüm Sürecinde Kalite Güvence Sistemleri ve Yapay Zeka" temasıyla düzenlenen "2. Uluslararası Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Konferansı"na katıldı.

Yıldız Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen konferansa, BARÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Zafer Ceylan, Prof. Dr. Mehmet Cengiz Karaismailoğlu, Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Elif Karahan, eski Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Çetin Semerci ile üniversitenin farklı birimlerinden akademisyenler katıldı.

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Yükseköğretimde kalite güvencesinin geleceği, dijital dönüşüm, yapay zeka ve yenilikçi kalite güvencesi yaklaşımlarının ele alındığı konferansta, BARÜ'nün "Öğretim Elemanlarının Yenilikçi Eğitim-Öğretim Performanslarının Değerlendirilmesi ve Ödüllendirilmesi" adlı uygulaması "İyi Uygulama Örneği" seçilen 12 çalışmadan biri oldu.

Uygulamanın sunumunu yapan Prof. Dr. Çetin Semerci, öğretim elemanlarının yenilikçi eğitim ve öğretim faaliyetlerinin sistematik biçimde değerlendirilmesi, bu çalışmaların görünür hale getirilmesi ve başarılı uygulamaların ödüllendirilmesine yönelik süreci anlattı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Ahmet Akkaya, "Bartın Üniversitesi olarak eğitim-öğretim süreçlerimizin niteliğini artırmayı ve kalite güvencesi kültürünün bütün birimlerde güçlendirilmesini önceliyoruz. Dijital dönüşüm ve yapay zeka alanındaki gelişmeleri kalite güvencesi süreçlerimize uyumlu hale getiriyor, akademisyenlerimizin yenilikçi çalışmalarını da destekliyoruz. Bu anlayışla YÖKAK tarafından iyi uygulama örneği olarak seçilen çalışmada emeği geçen herkesi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.