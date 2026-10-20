Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bartın Haberleri Erkek kuaförü ölü bulundu

        Erkek kuaförü ölü bulundu

        Bartın'ın Kozcağız beldesinde 35 yaşındaki erkek kuaförü, köprü altında ölü olarak bulundu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 16:36 Güncelleme:
        Erkek kuaförü ölü bulundu

        Bartın'ın Kozcağız beldesinde 35 yaşındaki erkek kuaförü, köprü altında ölü olarak bulundu.

        Edinilen bilgiye göre, Bartın'ın Kozcağız beldesine bağlı Ustaoğlu köyü Yeni Mahalle'deki köprü altında 35 yaşındaki erkek kuaförü Murat Barışık'ın cansız bedeni bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine motosikletinin hemen yanında cesedi bulunan Barışık'ın kesin ölüm nedeni henüz belirlenemedi. Olay yerinde Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından çalışma yürütülürken, Barışık'ın geçirdiği trafik kazası sonucu mu yoksa kalp krizinden mi öldüğü araştırılıyor.

        Murat Barışık'ın cenazesi otopsi ve defin işlemleri için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kesin ölüm nedenin yapılacak otopsinin ardından belirlenmesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Anayasa Mahkemesi'nden karar! Yeni Parti isim değiştirmiyor
        Anayasa Mahkemesi'nden karar! Yeni Parti isim değiştirmiyor
        Fransa'da yağmalanan ürünler ikinci ele düştü
        Fransa'da yağmalanan ürünler ikinci ele düştü
        Aslan, Devler Ligi'nde siftah peşinde!
        Aslan, Devler Ligi'nde siftah peşinde!
        Yeğenini sokakta öldüren dayı mahkemede "Pes" dedirtti
        Yeğenini sokakta öldüren dayı mahkemede "Pes" dedirtti
        "Netanyahu'nun saldırı planına Trump karşı çıktı"
        "Netanyahu'nun saldırı planına Trump karşı çıktı"
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Kafa kafaya katliam gibi kaza: 4 ölü!
        Kafa kafaya katliam gibi kaza: 4 ölü!
        "Türk cehenneminde 1 puanı kaptı"
        "Türk cehenneminde 1 puanı kaptı"
        Sanchez'den Milei'ye alaylı "hoş geldin" mesajı
        Sanchez'den Milei'ye alaylı "hoş geldin" mesajı
        Kuru yemişleri suda bekletin çünkü…
        Kuru yemişleri suda bekletin çünkü…
        3.5 trilyon dolarlık hazırlık
        3.5 trilyon dolarlık hazırlık
        "Mavi Vatan'daki haklarımızı güçlü şekilde savunacağız"
        "Mavi Vatan'daki haklarımızı güçlü şekilde savunacağız"
        Terastan düşüp ölmüştü! Sıcak gelişme...
        Terastan düşüp ölmüştü! Sıcak gelişme...
        Fotoğrafınız ne kadar hasta olduğunuzu gösterebilir mi?
        Fotoğrafınız ne kadar hasta olduğunuzu gösterebilir mi?
        Ünlü oyuncu anne oldu
        Ünlü oyuncu anne oldu
        "Aldatıldım"
        "Aldatıldım"
        Korkunç iddia! 30 bin lira için 15 yaşındaki çocuğu başından vurdular!
        Korkunç iddia! 30 bin lira için 15 yaşındaki çocuğu başından vurdular!
        "Serdar Ortaç beni engelledi"
        "Serdar Ortaç beni engelledi"

        Benzer Haberler

        Irmağa atlayan kişi kurtarıldı
        Irmağa atlayan kişi kurtarıldı
        Bartın'da suya atlayan şahsı ekipler kurtardı
        Bartın'da suya atlayan şahsı ekipler kurtardı
        Bartın'ın yaylalarına mevsimin ilk karı düştü: Kar kalınlığı 10 santimetrey...
        Bartın'ın yaylalarına mevsimin ilk karı düştü: Kar kalınlığı 10 santimetrey...
        Konserde ölen Furkan Aksu Bartın'da defnedildi
        Konserde ölen Furkan Aksu Bartın'da defnedildi
        Konserde fenalaşıp ölen bankacı, toprağa verildi
        Konserde fenalaşıp ölen bankacı, toprağa verildi
        "Bilimfest Bartın" 60 bine yakın ziyaretçi ağırladı
        "Bilimfest Bartın" 60 bine yakın ziyaretçi ağırladı