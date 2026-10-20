Erkek kuaförü ölü bulundu

Murat Barışık'ın cenazesi otopsi ve defin işlemleri için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kesin ölüm nedenin yapılacak otopsinin ardından belirlenmesi bekleniyor.

Edinilen bilgiye göre, Bartın'ın Kozcağız beldesine bağlı Ustaoğlu köyü Yeni Mahalle'deki köprü altında 35 yaşındaki erkek kuaförü Murat Barışık'ın cansız bedeni bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine motosikletinin hemen yanında cesedi bulunan Barışık'ın kesin ölüm nedeni henüz belirlenemedi. Olay yerinde Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından çalışma yürütülürken, Barışık'ın geçirdiği trafik kazası sonucu mu yoksa kalp krizinden mi öldüğü araştırılıyor.

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