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        14. İUS Üs Komutanı Tuğgeneral Erişir Vali Canalp'i ziyaret etti

        Batman 14. İnsansız Uçak Sistemleri (İUS) Üs Komutanlığına atanan Tuğgeneral Serkan Erişir, Vali Ekrem Canalp'i ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2026 - 13:12 Güncelleme:
        14. İUS Üs Komutanı Tuğgeneral Erişir Vali Canalp'i ziyaret etti

        Batman 14. İnsansız Uçak Sistemleri (İUS) Üs Komutanlığına atanan Tuğgeneral Serkan Erişir, Vali Ekrem Canalp'i ziyaret etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarıyla İzmir Hava Eğitim Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevinden Batman 14. İUS Üs Komutanlığına atanan Tuğgeneral Erişir, Vali Canalp'i makamında ziyaret etti.

        Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Canalp, Erişir'e yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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