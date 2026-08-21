14. İUS Üs Komutanı Tuğgeneral Erişir Vali Canalp'i ziyaret etti

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarıyla İzmir Hava Eğitim Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevinden Batman 14. İUS Üs Komutanlığına atanan Tuğgeneral Erişir, Vali Canalp'i makamında ziyaret etti.

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