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        Batman'da dereye düşen çocuk kurtarıldı

        Batman'da İluh Deresi'ne düşen 8 yaşındaki çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2026 - 11:28 Güncelleme:
        Batman'da dereye düşen çocuk kurtarıldı

        Batman'da İluh Deresi'ne düşen 8 yaşındaki çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İluh Deresi'ne bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışmasıyla dereden çıkarılan 8 yaşındaki çocuğa sağlık ekiplerince ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

        Çocuk ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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