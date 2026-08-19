Batman'da otomobilin çarptığı yaya öldü
Batman'ın Kozluk ilçesinde otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.
Giriş: 19.08.2026 - 13:54 Güncelleme:
Batman'ın Kozluk ilçesinde otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Satı köyünde C.K. idaresindeki 34 CVT 467 plakalı otomobil, yaya Selim Gören'e (63) çarptı.
Yakınlarının yardımıyla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Gören, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Başlatılan soruşturma kapsamında sürücü C.K. gözaltına alındı.
Sürücünün jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ