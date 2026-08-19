Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri Batman'da 18 bin 910 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

        Batman'da 18 bin 910 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

        Batman'da gümrük kaçağı 18 bin 910 paket sigara ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2026 - 10:23 Güncelleme:
        Batman'da 18 bin 910 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

        Batman'da gümrük kaçağı 18 bin 910 paket sigara ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar sürüyor.

        Bu kapsamda 16 Ağustos'ta Batman-Hasankeyf kara yolunda durdurulan bir araçta arama yapıldı.

        Aramada, gümrük kaçağı 18 bin 910 paket sigara ele geçirildi.

        1 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MHP lideri Bahçeli: Seçim sistemi yeniden düzenlenmeli
        MHP lideri Bahçeli: Seçim sistemi yeniden düzenlenmeli
        Arif Ahmet Denizolgun için feth-i kabir başladı
        Arif Ahmet Denizolgun için feth-i kabir başladı
        Adana'da Furkan Vakfı'na operasyon
        Adana'da Furkan Vakfı'na operasyon
        Trump, Kim Jong-un ile yüz yüze görüşmek istiyor
        Trump, Kim Jong-un ile yüz yüze görüşmek istiyor
        Asensio tartışması!
        Asensio tartışması!
        Maç sonrası atılan havai fişek ressamın evini yaktı
        Maç sonrası atılan havai fişek ressamın evini yaktı
        Batrakov'dan Galatasaray sözleri!
        Batrakov'dan Galatasaray sözleri!
        Ölüm anına dair ayrıntılar çıktı
        Ölüm anına dair ayrıntılar çıktı
        Yargıtay’dan ev sahiplerini ilgilendiren karar
        Yargıtay’dan ev sahiplerini ilgilendiren karar
        Orman yangını can aldı!
        Orman yangını can aldı!
        F.Bahçe turu Fransa'ya bıraktı!
        F.Bahçe turu Fransa'ya bıraktı!
        2 bölge için sağanak yağmur uyarısı
        2 bölge için sağanak yağmur uyarısı
        Elektrik kesme tehdidiyle alınan fazla kira geri istenebilecek
        Elektrik kesme tehdidiyle alınan fazla kira geri istenebilecek
        İşveren avukatı arabulucu olamaz
        İşveren avukatı arabulucu olamaz
        Hayalet uçakların sorumlusu belli oldu!
        Hayalet uçakların sorumlusu belli oldu!
        Serenay'ın 'evlilik' sessizliği
        Serenay'ın 'evlilik' sessizliği
        Sevgilisine poz verdi
        Sevgilisine poz verdi
        Bu şehir yanlara değil, gökyüzüne büyüyor!
        Bu şehir yanlara değil, gökyüzüne büyüyor!
        Yeniden Noa Lang!
        Yeniden Noa Lang!
        "3,5 yıldır kimse sokağa çıkmadı"
        "3,5 yıldır kimse sokağa çıkmadı"

        Benzer Haberler

        CHP Batman İl Başkanı Özkanat basın mensuplarıyla bir araya geldi
        CHP Batman İl Başkanı Özkanat basın mensuplarıyla bir araya geldi
        Kolu demir korkuluğa sıkışan vatandaş itfaiye ekiplerince kurtarıldı
        Kolu demir korkuluğa sıkışan vatandaş itfaiye ekiplerince kurtarıldı
        Kolundaki alçıda 1 kilo uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
        Kolundaki alçıda 1 kilo uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
        Beşiri'de sokak sağlıklaştırma çalışmaları tamamlandı
        Beşiri'de sokak sağlıklaştırma çalışmaları tamamlandı
        Gercüş'te domuz sürüsü bağ ve fıstık bahçelerine zarar verdi
        Gercüş'te domuz sürüsü bağ ve fıstık bahçelerine zarar verdi
        Batman'da kolundaki alçıya gizlediği uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklan...
        Batman'da kolundaki alçıya gizlediği uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklan...