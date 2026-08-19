Batman'da 18 bin 910 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Bu kapsamda 16 Ağustos'ta Batman-Hasankeyf kara yolunda durdurulan bir araçta arama yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar sürüyor.

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