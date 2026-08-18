Beşiri'de sokak sağlıklaştırma çalışmaları tamamlandı

Batman'ın Beşiri ilçesinde Diyarbakır Caddesi'nde yapılan sokak sağlıklaştırma çalışmaları tamamlandı.

Batman Belediyesinin desteğiyle, Beşiri Kaymakamlığı ve Beşiri Belediyesi iş birliğinde başlatılan sokak sağlıklaştırma çalışmalarının tamamlanması dolayısıyla tören düzenlendi.

Törene, Vali Ekrem Canalp ve AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu ile ilçe protokolü katıldı.

Burada konuşan Vali Canalp, ilçedeki yatırımların ve çalışmaların yaşam kalitesine ve şehir estetiğine önemli katkılar sunduğunu söyledi.

Batman'ın şehir merkezinde ne varsa ilçelerinde yaşayan vatandaşların da aynı nimetlerden faydalanması için yola çıktıklarını dile getiren Canalp, "Bu anlayışla Beşiri'mize yeni hükümet konağımızı kazandırdık. Vatandaşlarımız artık kamu hizmetlerinden modern ve nitelikli bir binada faydalanıyor. İlçemize yeni bir kütüphane kazandırdık. Batman, kütüphane kullanımında Türkiye genelinde çok önemli bir başarıya sahip. İstanbul’un ardından en fazla kütüphane ziyaretçisini ağırlayan il Batman. Nüfusa oranla değerlendirdiğimizde ise Batman açık ara Türkiye birincisi konumunda." dedi.

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Vali Canalp, Beşiri'ye kazandırdıkları mesire alanının sadece ilçe halkına değil, Batman ve çevre illerden gelen vatandaşlara da hizmet veren önemli bir sosyal yaşam alanı haline geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız burada aileleriyle doğayla iç içe vakit geçirebiliyor, yürüyüş yapabiliyor ve dinlenebiliyor. Bugün Diyarbakır Caddesi’nde gerçekleştirdiğimiz sokak sağlıklaştırma çalışmalarıyla da Beşiri'nin şehir estetiğine önemli bir katkı sunduk. İlçemizi daha düzenli, tertipli ve estetik bir görünüme kavuşturuyoruz. Beşiri'nin gelişimine katkı sunan yatırımlarımız ve hizmetlerimiz bundan sonra da devam edecek. Bu çalışmaların hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum."

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Konuşmaların ardından Vali Canalp ve Nasıroğlu, ilçe sakinleriyle bir araya gelerek onların sorun ve taleplerini dinledi.