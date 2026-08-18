CHP Batman İl Başkanı Özkanat basın mensuplarıyla bir araya geldi

CHP Batman İl Başkanı Yılmaz Özkanat, basın mensuplarıyla buluştu.

Kentteki bir otelde düzenlenen programa, Özkanat, CHP Merkez İlçe Başkanı Mehmet Ekin, Kadın Kolları Başkanı Birgül Sayhan, Gençlik Kolları Başkanı Etem Ramazanoğlu, il yönetim kurulu üyeleri ve gazeteciler katıldı.

Özkanat, burada yaptığı konuşmada, görevini büyük bir sorumluluk ve heyecanla üstlendiğini söyledi.

Öncelikli hedeflerinin teşkilatı güçlendirmek olduğunu belirten Özkanat, CHP'yi toplumun daha geniş kesimlerine ulaştırmayı ve vatandaşlarla olan bağı kuvvetlendirmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

Özkanat, şöyle konuştu:

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"Teşkilatın büyümesine önem veriyoruz. Teşkilatlarımızı kurduk. Yapı içerisinde birlik ve beraberlik pekişecek. Biz kavga eden değil, çözüm üreten bir siyaset anlayışını benimsiyoruz."