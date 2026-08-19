Batman'da nesli tehdit altındaki sarı benekli semender görüldü
Batman'da nesli tehdit altında bulunan sarı benekli semender görüntülendi.
Giriş: 19.08.2026 - 12:25 Güncelleme:
Batman'da nesli tehdit altında bulunan sarı benekli semender görüntülendi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde biyoçeşitlilik izleme ve saha çalışmaları yürütüldü.
Çalışmalar kapsamında, ekolojik denge açısından önem taşıyan ve nesli tehdit altında olan "Türk semenderi" olarak bilinen sarı benekli semender doğal yaşam alanında kayıt altına alındı.
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