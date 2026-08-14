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        AK Parti Batman Gençlik Kollarından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a pankartla teşekkür

        AK Parti Batman İl Gençlik Kolları, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşmasının ardından kente astıkları pankartlarla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2026 - 12:13 Güncelleme:
        AK Parti Batman Gençlik Kollarından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a pankartla teşekkür

        AK Parti Batman İl Gençlik Kolları, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşmasının ardından kente astıkları pankartlarla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

        Kentin işlek caddelerinde üst geçitlere asılan pankartlarda, Türkçe ve Kürtçe, "Reis çok teşekkürler. Hepimiz biriz, hepimiz kardeşiz" ifadeleri yer alıyor.

        AK Parti Batman İl Gençlik Kolları Tanıtım ve Medya Başkanı Mehmet Seydaoğlu, gazetecilere "Terörsüz Türkiye" hedefinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yıllardır ortaya koyduğu kararlı duruşun neticesi olduğunu söyledi.

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        Süreç kapsamında hazırlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin kabul edilerek yasalaşmasının ardından kentin farklı noktalarına iki dilde pankartlar asarak Cumhurbaşkanı'na teşekkür ettiklerini belirten Seydaoğlu, "Bugün geldiğimiz noktada Türkiye artık kardeşlikle anılacaktır. Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde 'Terörsüz Türkiye'ye olan inancımız tamdır ve nettir. Cumhurbaşkanı'mıza teşekkür ediyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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