AK Parti Batman Gençlik Kollarından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a pankartla teşekkür

Süreç kapsamında hazırlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin kabul edilerek yasalaşmasının ardından kentin farklı noktalarına iki dilde pankartlar asarak Cumhurbaşkanı'na teşekkür ettiklerini belirten Seydaoğlu, "Bugün geldiğimiz noktada Türkiye artık kardeşlikle anılacaktır. Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde 'Terörsüz Türkiye'ye olan inancımız tamdır ve nettir. Cumhurbaşkanı'mıza teşekkür ediyoruz." dedi.

AK Parti Batman İl Gençlik Kolları Tanıtım ve Medya Başkanı Mehmet Seydaoğlu, gazetecilere "Terörsüz Türkiye" hedefinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yıllardır ortaya koyduğu kararlı duruşun neticesi olduğunu söyledi.

Kentin işlek caddelerinde üst geçitlere asılan pankartlarda, Türkçe ve Kürtçe, "Reis çok teşekkürler. Hepimiz biriz, hepimiz kardeşiz" ifadeleri yer alıyor.

AK Parti Batman İl Gençlik Kolları, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşmasının ardından kente astıkları pankartlarla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

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