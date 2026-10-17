Bakan Çiftçi, Batman'da "Türkiye Yüzyılı'nda Terörsüz Türkiye" panelinde konuştu:

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "İnşallah Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge, bu süreç başarıya ulaşacak. Ben bundan en ufak bir endişe ve şüphe duymuyorum." dedi.

Kentte temaslarını sürdüren Bakan Çiftçi, Birlik Vakfı tarafından düzenlenen "Türkiye Yüzyılı'nda Terörsüz Türkiye, Kardeşlik Hukuku ve Toplumsal Barış Paneli"ne katıldı.

Bakan Çiftçi, panelde yaptığı konuşmada, Batman'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, programı kapsamında 11 ilin valileri, emniyet müdürleri ve jandarma komutanlarıyla bir araya geldiklerini söyledi.

2024'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malazgirt'teki çağrısını anımsatan Çiftçi, Kürt, Türk ve Arap vatandaşlarının birbirinden ayrı düştüğünü, bu nedenle bu çağrının çok önemli olduğunu ifade etti.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de buna sahip çıkarak Terörsüz Türkiye'nin bir devlet politikası haline geldiğini belirten Çiftçi, şunları kaydetti:

"Ardından Sayın Devlet Bahçeli güçlü bir destek verdi. Geçmişte söylediklerini bir tarafa bırakarak Türkiye'nin geleceği noktasında sadece elini değil gövdesini de taşın altına koydu. Muhterem Cumhurbaşkanı'mız baştan beri zaten güçlü bir siyasi irade koydu bu işin önüne. Meclis Başkanımız 21 toplantıyı bizzat kendisi Meclis'te yönetti, Terörsüz Türkiye ile ilgili. O toplantıda alınan kararlar Meclis'te daha sonra hukuki bir zemine dönüştü ve 467 milletvekilimizin destekleriyle çok güzel güçlü bir kanun ortaya çıktı. Bu 467 milletvekilimizin iradesi şu açıdan da önemli. Demek ki Türkiye bazı konularda milletvekillerimiz, siyasi irade bir araya gelebiliyor. Bir araya gelebildiğini göstermiş olduk. Bunun için başka şeyleri yapabileceğimizi de göstermiş olduk."

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Çiftçi, bu güçlü irade neticesinde belki sivil anayasanın da yapılabileceğini, bunun için de ümitli olduğunu dile getirdi.

Süreçten dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve milletvekillerine teşekkür eden Çiftçi, herhangi bir pazarlık yapılmadan güçlü bir iradeyle güzel bir kanunun ortaya çıktığını belirtti.

- "Son 200 yılın en güçlü dönemini yaşıyoruz"

Vatandaşların herhangi bir endişesinin olmaması gerektiğini ifade eden Çiftçi, şunları aktardı:

"Şu anda sürecin başarıya ulaşması için iç ve dış konjonktür son derece uygun. Son 200 yılın en güçlü dönemini yaşıyoruz. Şu anda devletimiz en güçlü döneminde. Zaman zaman yurt dışına gidiyorum. Bunu yurt dışında yaptığım toplantılarda da temaslarda da resmi ziyaretlerde de görüyorum. Türkiye artık küresel etkiye sahip bir bölgesel güç haline geldi. Bunda Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da büyük emekleri, katkıları var. 25 yıldır süreci ilmek ilmek dokudu ve hamdolsun bugünleri de görmüş olduk. İnşallah Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge, bu süreç başarıya ulaşacak. Ben bundan en ufak bir endişe ve şüphe duymuyorum. Çünkü bizim birliğimiz, beraberliğimiz belki biraz küllenmişti ama şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iradesiyle o kül üflendi. O kardeşlik hukuku canlı bir şekilde ortaya çıktı. İnşallah önümüzdeki günlerde kısa süre içerisinde ben sürecin başarıya ulaşacağını da görüyorum. Çünkü biz bu işe kendimiz soyunduk. Bu iradeyi kendimiz ortaya koyduk. Herhangi bir başka ülkeden destek almadık. Geçmişte benzer süreçleri yaşayan ülkeler oldu. İngiltere, İspanya, Filipinler, Kamboçya gibi değişik ülkeler benzer süreçler yaşadılar. Ama o ülkeler her biri başka yerlerden mutlaka destek aldılar. Biz bunu kendi irademizle, milletimizin gücüyle yapıyoruz. Dolayısıyla milletimiz de bu konudaki iradesini belli etti. İnşallah kısa süre içerisinde de sonuç alacağız. Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi, iç cephemizi tekrar tahkim edeceğiz."

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Diyarbakır'da geçen yılın aynı dönemine göre bu yıl 100 bin yerli ve yabancı turistin daha fazla geldiğini, gelecek yıl da bu sayının daha da artmasını beklediklerini belirten Çiftçi, sadece Diyarbakır'da değil, Batman ve Hakkari'de de aynı gelişmeleri beklediklerini, böylelikle bölgenin ve Türkiye'nin kazançlı çıkacağını bildirdi.

Çiftçi, "Bu sene Şırnak'taki gelişmeyi biliyorsunuz. Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Cudi Dağı'ndaki etkinliklere katıldı. Oradaki şenliklere iştirak etti. Hakkari Cilo Dağı'nda yapılan güreş festivalini hepimiz biliyoruz. Bunlar yaygınlaşacak. Daha güzel örnekler ortaya çıkacak. Ben önümüzdeki günlerin geçen günlerden daha güzel olacağını, daha hayırlı olacağını burada sizlerin huzurunda ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

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Vali Ekrem Canalp de Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ve TBMM Başkanı Kurtulmuş'un öngörüsü ve vatandaşların desteğiyle yeniden pozisyon alındığını belirtti.

"1. Dünya Savaşı'nın sonrasındaki koşullar ne ise aslında bugün dünyayı bekleyen koşullar benzer koşullardır. Yine bakın ortalık karışacak koşullardır" diyen Canalp, "Bir iç cepheyi tahkim etmek derken işte kastedilen tam da budur. Çünkü dünyada bütün dengeler yıkılıyor. Dünyayı bir türbülans çağı bekliyor. Türbülans çağı demek yükselenler olacak, çökenler olacak, kaybedenler ve kazananlar olacak. Bizim kaybetmeye tahammülümüz yok. Çünkü herkes bir şekilde Avrupalı devletler bu oyunu oynarken masaya kendi milli çıkarlarını koyuyor. Bizim masaya koymuş olduğumuz şey kendi vatanımızdır. Kendi evlatlarımızın geleceğidir. Çünkü biz kaybettiğimiz zaman bu evlatlarımızın geleceğini kaybetmiş olmanın da farkı içerisinde hareket etmek mecburiyetinde olduğumuz için bugün bizim büyüklerimizin çizmiş olduğu bu çizginin kıymetini çok iyi görmemiz ve çok iyi anlamamız gerekiyor. Ama biz bugün başka bir şeyi daha hak görüyoruz. 100 yıl sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin yeniden nasıl güçlendiğini, kendi öz güveninin nasıl arttığını net şekilde görebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

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AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu ise birlikte yaşama kültürü, kardeşlik hukuku ve toplumsal barışı konuştuklarını, bu kavramların bu coğrafyanın hafızası, annelerin duası, babaların bıraktığı miras ve çocuklara karşı sorumlulukları olduğunu vurguladı.

Kardeşliğin yalnızca aynı topraklarda yaşamak olmadığını dile getiren Nasıroğlu, şunları kaydetti:

"Geçmişin acılarını unutmadan, onları gelecek nesillere bırakmadan yeni bir sayfa açmamız lazım. Şehitlerimizin hatırasına, gazilerimizin fedakarlığına, acı çekmiş bütün insanlarımızın yaşadıklarına göstereceğimiz en büyük vefa aynı acıların çocuklarımıza miras kalmasını engellemektir. Arzumuz açıktır. Hiçbir annenin evlat acısı yaşamaması, hiçbir gencimizin şiddet kurbanı olmaması. Hiçbir çocuğumuzun korkuyla büyümemesi ve gençlerimizin enerjisini çatışmaya değil bilime, teknolojiye, üretime ve kalkınmaya yöneltebilmesi. Türkiye, geçmişin ağır meselelerini yeni bir anlayışla ele alma iradesini ortaya koymaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen ve ülkemizde kalıcı güven ortamını edebilen süreç Türkiye'nin geleceği açısından tarihi önem taşımaktadır. Bu süreçte Cumhur İttifakı'nın ortaya koyduğu iradeyi Gazi Meclis'imizin sorumluluğunu ve farklı siyasi kesimlerin katkılarını kıymetli buluyor. Ancak kalıcı toplumsal barış yalnızca siyasi kurumların çabalarıyla değil toplumun bütün kesimlerinin bu iradeyi sahiplenmesiyle olur. Devletimizin güvenliğiyle, vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerini birbirinin alternatifi olarak görmemeliyiz. Güçlü devlet, güvenliği, hukuk güvencesini ve vatandaşın kendisini eşit ve saygın hissetmesini birlikte sağlayan devlettir. Bu nedenle önümüzdeki dönemi yalnızca bir güvenlik meselesi olarak değerlendirmemeliyiz. Bu dönem demokratikleşmenin, hukukun, toplumsal bütünleşmenin ve ekonomik kalkınmanın birlikte ele alınacağı önemli bir fırsattır."

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Birlik Vakfı Batman Şubesi Başkanı Hamdullah Tüzün de aynı vatanın toprağında kök salmış, aynı bayrağın gölgesinde geleceğe yürüyen büyük bir milletin evlatları olduklarını belirtti.

"Bizleri aynı kıbleye yönelten imanımız, aynı safta buluşturan kardeşliğimiz, aynı duada birleştiren umutlarımız var. Tarih boyunca nice zorluklarla karşılaştık. Ancak hiçbir güç milletimizin birlik ve kardeşlik iradesini ortadan kaldıramadı. Çünkü biz bizim kardeşliğimiz dün başlamadı ki bugün sona ersin." ifadelerini kullanan Tüzün, şöyle devam etti:

"Bu ülke terörden çok çekti. Nice ocaklara ateş düştü. Nice anneler evlat hasretiyle, nice çocuklar baba özlemiyle baş başa kaldı. Bugün Batman'dan güçlü bir şekilde ifade ediyoruz. Bizler anaların ağlamadığı, çocukların umutla büyüdüğü, silah seslerinin değil, çocuk gülüşlerinin yükseldiği, ayrılığın değil kardeşliğin hakim olduğu bir Türkiye istiyoruz. İnanıyoruz ki muhterem Cumhurbaşkanı'mızın feraseti, milletimizin duası, devletimizin kararlılığı ve Allah'ın izniyle bu hedefe ulaşacağız. Türkiye Yüzyılı yalnızca kalkınmanın değil, huzurun, adaletin ve kardeşliğin de yüzyılı olmalıdır. Batman'ın gençleri okuyacak, üretecek, hayallerinin peşinde gidecek bu şehrin insanları evlatlarımızın geleceğine hizmet edecektir. Çünkü Batman'ın huzuru, bölgemizin huzurudur. Bölgemizin huzuru ise Türkiye'nin gücüdür."