Batman'da arazi anlaşmazlığı kavgasında 4 kişi yaralandı
Batman'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.
Batman'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.
Binatlı köyünün Kolbaşı mezrasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki taraf arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada, Ahmet T, Muhammet T, Mustafa Y. ile Hasan Y. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Olaya ilişkin 10 şüpheli gözaltına alındı.
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