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        Batman Üniversitesi Rektörü Demir, 15 Temmuz gazileriyle bir araya geldi

        Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, 15 Temmuz gazilerini üniversite senatosunda ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2026 - 20:53 Güncelleme:
        Batman Üniversitesi Rektörü Demir, 15 Temmuz gazileriyle bir araya geldi

        Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, 15 Temmuz gazilerini üniversite senatosunda ağırladı.


        Batı Raman Kampüsü Rektörlük Toplantı Salonu'nda düzenlenen senato toplantısına, 15 Temmuz darbe girişiminde yaralanarak gazi olan Ayhan Taşdemir, Abdullah Ağaya, Mehmet Şirin İnanç ve Atilla Yüce katıldı.

        Gaziler, senato üyelerine 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlattı.

        Programda konuşan Demir, 15 Temmuz gazilerini üniversitede ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Şehit ve gazilerin haklarının ödenemeyeceğini vurgulayan Demir, şunları kaydetti:

        "Biz üniversite olarak, Batman Üniversitesi olarak, millet olarak sizlere minnettarlığımızı ifade edecek kelime bulamıyoruz. Bugün burada öğrencilerimizle huzurlu bir ortamda derslerimizi işleyebiliyor, geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızı güven içinde okutabiliyor ve geleceğe umutla bakabiliyorsak bunu sizlere borçluyuz. Allah sizlerden ebeden razı olsun. Allah bizlere o günleri bir daha yaşatmasın."

        Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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