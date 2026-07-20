Batman Üniversitesi'nde Milli Teknoloji Atölyesi kuruluyor

Batman Üniversitesi ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) iş birliğinde "Milli Teknoloji Hamlesi" vizyonu doğrultusunda Milli Teknoloji Atölyesi kuruluyor.



Batı Raman Kampüsü'ndeki üniversite camisinin bünyesinde yapımına başlanan atölye, makine, teçhizat, teknik ekipman ve sarf malzemeleriyle donatılarak öğrencilerin kullanımına sunulacak.



Bilimsel ve teknolojik üretim kapasitesinin artırılması ile nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesinin hedeflendiği merkezde, gençlerin yenilikçi projeler geliştirmesi, prototip üretmesi ve ulusal teknoloji yarışmalarına hazırlanması için gerekli teknik altyapı sağlanacak.



Girişimci gençlerin mesleki gelişimlerine katkı sunacak eğitim ve uygulama faaliyetlerinin de yürütüleceği atölyede, teknoloji takımlarının proje süreçleri desteklenecek.



Yapımı devam eden Milli Teknoloji Atölyesi'nde incelemelerde bulunan Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, kurulacak laboratuvarların yalnızca üniversite öğrencilerine değil, bilim ve teknolojiye ilgi duyan tüm gençlere açık olacağını söyledi.



Laboratuvarda gençlere fikir geliştirme, girişimcilik, proje üretimi ve teknoloji tabanlı çalışmalar konusunda mentörlük desteği verileceğini aktaran Prof. Demir, tesisin Türkiye'nin en büyük üniversite camilerinden biri olan Batman Üniversitesi Camisi'nde kurulmasının da manidar olduğunu belirtti.



Rektör Demir, şunları kaydetti:





"Camimizin eklentilerini külliye mantığıyla Milli Teknoloji Hamlesinin hizmetine sunduk. Bu mekanda öğrencilerimiz ilim, bilim ve irfanla yoğrularak Türkiye Yüzyılı'nın inşasına katkı sunacak. Geleceğin bilişim, siber güvenlik, blokzincir ve yapay zeka teknolojileriyle şekilleneceğinin bilincindeyiz. Biz de öğrencilerimizi ve gençlerimizi bugünden bu geleceğe hazırlamak istiyoruz. Teknokent, Siber Vatan Protokolü ve bilişim alanındaki diğer çalışmalarımızla oluşturduğumuz ekosistemi bu laboratuvarla daha da güçlendireceğiz. Amacımız, teknolojiyi tüketen değil, üreten, geliştiren ve dünyayla rekabet eden nesiller yetiştirmektir."

