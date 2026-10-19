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        Batman'da iş yerine silahlı saldırıya ilişkin 2 şüpheli tutuklandı

        Batman'da bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2026 - 22:33 Güncelleme:
        Batman'da iş yerine silahlı saldırıya ilişkin 2 şüpheli tutuklandı

        Batman'da bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 2 Ekim'de GAP Mahallesi Şehit Fethi Sesin Sokak'ta motosikletli ve maskeli iki şüpheli tarafından bir iş yerine yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı ve sonrasında iş yeri sahibinden 15 milyon lira haraç istenmesi olayıyla ilgili çalışma başlatıldı.

        Faillerin belirlenmesine yönelik yapılan teknik ve fiziki takip çalışmalarının yanı sıra 400 kamera tarafından kaydedilen 610 saati aşkın görüntü incelendi.

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        Çalışmayla eylemi gerçekleştirdikleri ve birlikte hareket ettikleri tespit edilen 6 şüphelinin yakalanması için 16 Ekim'de 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, E.Y, M.B, S.A, S.K, M.M.A. ve D.B. yakalandı, adreslerde yapılan aramalarda, ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek, 67 kartuş ile 8 cep telefonu ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.Y. ve M.B. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheliler hakkında adli kontrol kararı verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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