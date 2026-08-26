Batman'da 1 ton 327 kilogram atık pil geri dönüşüme kazandırıldı

Batman'da Sıfır Atık Projesi kapsamında toplanan 1 ton 327 kilogram atık pil geri dönüşüme kazandırıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Belediye İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından çevre kirliliğinin önlenmesi, kaynakların verimli kullanılması ve çocuklarda çevre bilincinin artırılması amacıyla başlatılan çalışmaların sürdüğü belirtildi.

1 Ekim 2025-30 Nisan 2026'da okullar, telefon tamircileri, 5 Pilmatik cihazı ve 4 Mobil Atık Getirme Merkezi aracılığıyla toplanan 1 ton 327 kilogram atık pil ve bataryanın Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği İktisadi İşletmesine teslim edildiği kaydedilen açıklamada, kentin mücavir alan sınırlarının genişlemesine paralel olarak atık pil toplama noktaları ile toplanan atık miktarında artış yaşandığı, toplama ve taşıma sistemlerinde iyileştirmeler yapıldığı ifade edildi.

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Açıklamada, geri dönüşüm ve sıfır atık bilincinin yaygınlaştırılması amacıyla eğitim kurumları, işletmeler ve vatandaşların katılımıyla yürütülen çalışmaların devam edeceği kaydedildi.