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        Batman'da 1 ton 327 kilogram atık pil geri dönüşüme kazandırıldı

        Batman'da Sıfır Atık Projesi kapsamında toplanan 1 ton 327 kilogram atık pil geri dönüşüme kazandırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2026 - 14:18 Güncelleme:
        Batman'da 1 ton 327 kilogram atık pil geri dönüşüme kazandırıldı

        Batman'da Sıfır Atık Projesi kapsamında toplanan 1 ton 327 kilogram atık pil geri dönüşüme kazandırıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamada, Belediye İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından çevre kirliliğinin önlenmesi, kaynakların verimli kullanılması ve çocuklarda çevre bilincinin artırılması amacıyla başlatılan çalışmaların sürdüğü belirtildi.

        1 Ekim 2025-30 Nisan 2026'da okullar, telefon tamircileri, 5 Pilmatik cihazı ve 4 Mobil Atık Getirme Merkezi aracılığıyla toplanan 1 ton 327 kilogram atık pil ve bataryanın Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği İktisadi İşletmesine teslim edildiği kaydedilen açıklamada, kentin mücavir alan sınırlarının genişlemesine paralel olarak atık pil toplama noktaları ile toplanan atık miktarında artış yaşandığı, toplama ve taşıma sistemlerinde iyileştirmeler yapıldığı ifade edildi.

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        Açıklamada, geri dönüşüm ve sıfır atık bilincinin yaygınlaştırılması amacıyla eğitim kurumları, işletmeler ve vatandaşların katılımıyla yürütülen çalışmaların devam edeceği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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