Batman'da 2 tırda 112 kilo skunk ve 10 kilo esrar ele geçirildi

Batman'da 2 tırda 112 kilo 662 gram skunk ile 10 kilogram toz esrar ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 21 Temmuz'da kent girişinde 2 tır durduruldu.



Gümrük mührü bulunan ve pamuk yüklü tırlar, Gümrük Müdürlüğü personelince açıldı.



Narkotik dedektör köpeğiyle tırlarda yapılan aramada 112 kilo 662 gram skunk ile 10 kilogram toz esrar ele geçirildi.



Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

