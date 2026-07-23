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        Batman'da 2 tırda 112 kilo skunk ve 10 kilo esrar ele geçirildi

        Batman'da 2 tırda 112 kilo 662 gram skunk ile 10 kilogram toz esrar ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2026 - 20:52 Güncelleme:
        Batman'da 2 tırda 112 kilo skunk ve 10 kilo esrar ele geçirildi

        Batman'da 2 tırda 112 kilo 662 gram skunk ile 10 kilogram toz esrar ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 21 Temmuz'da kent girişinde 2 tır durduruldu.

        Gümrük mührü bulunan ve pamuk yüklü tırlar, Gümrük Müdürlüğü personelince açıldı.

        Narkotik dedektör köpeğiyle tırlarda yapılan aramada 112 kilo 662 gram skunk ile 10 kilogram toz esrar ele geçirildi.

        Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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