Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri Batman'da 34 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen 10 kişi anıldı

        Batman'da 34 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen 10 kişi anıldı

        Batman'ın Gercüş ilçesinin Seki köyünde 34 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen 8'i çocuk 10 kişi için anma programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2026 - 17:39 Güncelleme:
        Batman'da 34 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen 10 kişi anıldı

        Batman'ın Gercüş ilçesinin Seki köyünde 34 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen 8'i çocuk 10 kişi için anma programı düzenlendi.

        Köydeki taziyeevinde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, daha sonra hayatını kaybedenlerin kabirleri başında dua edildi.

        Programa, Kaymakam Mehmet Zahid Uzun, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Üsteğmen Mehmet Sedat Güneş, bazı siyasi partilerin temsilcileri, güvenlik korucuları ile vatandaşlar katıldı.

        Saldırıda annesini, eşini ve 6 çocuğunu kaybeden Ahmet Gök, AA muhabirine, acılarının büyük olduğunu söyledi.

        Yitirdikleri yakınları için her yıl anma programı düzenlediklerini ifade eden Gök, "Ölenler arasında 40 günlük ikiz bebekler de vardı. Rahmetli annem 75, eşim 40 yaşındaydı." dedi.

        Gök, "Terörsüz Türkiye" sürecini desteklediklerini belirterek, "Daha fazla acı, ölüm olmasın. Herkes rahatça, özgürce yaşasın. Sürecin hayırla tamamlanmasını bekliyoruz. İnşallah olur. Allah devletimize, milletimize, bayrağımıza, güvenlik güçlerimize zeval vermesin." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        81 ile sokak çeteleri genelgesi
        81 ile sokak çeteleri genelgesi
        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklamalar
        Bugün Ne Oldu? 22 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 22 Haziran 2026 haberleri
        Kızının gözünün önünde hayata veda etti
        Kızının gözünün önünde hayata veda etti
        Futbolcu cinayetinde hesap zamanı!
        Futbolcu cinayetinde hesap zamanı!
        Ahmed Şara'dan Lübnan açıklaması
        Ahmed Şara'dan Lübnan açıklaması
        ABD'den İran petrolünün satışına geçici izin
        ABD'den İran petrolünün satışına geçici izin
        İBB yöneticisi Karaal'ın kaçırılmasında 500 kilo altın iddiası!
        İBB yöneticisi Karaal'ın kaçırılmasında 500 kilo altın iddiası!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        ABD Başkan Yardımcısı: Görüşme çok iyi geçti
        ABD Başkan Yardımcısı: Görüşme çok iyi geçti
        Sarr bitti bitiyor!
        Sarr bitti bitiyor!
        12. Yargı Paketi’nin şifreleri!
        12. Yargı Paketi’nin şifreleri!
        Haymana Belediye Başkanı, AK Parti’ye katıldı
        Haymana Belediye Başkanı, AK Parti’ye katıldı
        Artvin'de 'Ormanın Yüzüğü'
        Artvin'de 'Ormanın Yüzüğü'
        'Yaz Bir Şarkı', ilk bölümüyle ekrana geldi
        'Yaz Bir Şarkı', ilk bölümüyle ekrana geldi
        Piknikte feryatlar yükseldi... Hayatını oğluna verdi!
        Piknikte feryatlar yükseldi... Hayatını oğluna verdi!
        Davitashvili için 3. raunt!
        Davitashvili için 3. raunt!
        12 şüpheli adliyeye sevk edildi
        12 şüpheli adliyeye sevk edildi
        Diri fay sayısı 485'ten 700'e çıktı! Korkutan haber!
        Diri fay sayısı 485'ten 700'e çıktı! Korkutan haber!
        Beyanı doğru yapalım
        Beyanı doğru yapalım

        Benzer Haberler

        Tedavisi için 700 bin TL gereken Bünyamin: Arkadaşlarım gibi koşmak istiyor...
        Tedavisi için 700 bin TL gereken Bünyamin: Arkadaşlarım gibi koşmak istiyor...
        Batman'da 4 şüphelinin midesinden 2 kilo 700 gram uyuşturucu çıktı
        Batman'da 4 şüphelinin midesinden 2 kilo 700 gram uyuşturucu çıktı
        Batman'da inanılmaz olay: 4 yolcunun midesinden 353 parça halinde 2 kilo 7...
        Batman'da inanılmaz olay: 4 yolcunun midesinden 353 parça halinde 2 kilo 7...
        Batman'da, serinlemek için girdiği çayda yaşamını yitirdi
        Batman'da, serinlemek için girdiği çayda yaşamını yitirdi
        Batman'da serinlemek için çaya giren genç boğuldu
        Batman'da serinlemek için çaya giren genç boğuldu
        Batman Çayı'nda akıntıya kapılan 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti
        Batman Çayı'nda akıntıya kapılan 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti