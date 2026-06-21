Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri Batman'da serinlemek için çaya giren genç boğuldu

        Batman'da serinlemek için çaya giren genç boğuldu

        Batman'da serinlemek için çaya giren 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2026 - 18:42 Güncelleme:
        Batman'da serinlemek için çaya giren genç boğuldu

        Batman'da serinlemek için çaya giren 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

        Merkeze bağlı Balpınar beldesinde serinlemek için Batman Çayı'na giren İsmail A, bir süre sonra boğulma tehlikesi yaşadı.

        Durumu görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

        Bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce sudan çıkarılan İsmail A, ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        İsmail A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İran görüşmelerinde son durum
        ABD-İran görüşmelerinde son durum
        Trump'tan Hürmüz açıklaması
        Trump'tan Hürmüz açıklaması
        YKS soruları ve cevapları açıklandı
        YKS soruları ve cevapları açıklandı
        Başörtülü kadına hakarette gözaltı kararı
        Başörtülü kadına hakarette gözaltı kararı
        Galatasaray'dan Deniz Gül hamlesi!
        Galatasaray'dan Deniz Gül hamlesi!
        Hayatını kaybeden ağabeyin kurtardığı kardeşinden de acı haber!
        Hayatını kaybeden ağabeyin kurtardığı kardeşinden de acı haber!
        Osimhen'e Premier Lig kancası!
        Osimhen'e Premier Lig kancası!
        Bakan Gürlek duyurdu: Kayıp vakasıydı, cinayet çıktı
        Bakan Gürlek duyurdu: Kayıp vakasıydı, cinayet çıktı
        Meta’dan yasal dokunulmazlık talebi!
        Meta’dan yasal dokunulmazlık talebi!
        İğne yüzünden engelli kaldı! Doktorun 4 yıl hapsi isteniyor
        İğne yüzünden engelli kaldı! Doktorun 4 yıl hapsi isteniyor
        Denize atlayan damat hayatını kaybetti
        Denize atlayan damat hayatını kaybetti
        5 kişinin öldüğü kazada yeni gelişme
        5 kişinin öldüğü kazada yeni gelişme
        Ünlülerden Babalar Günü paylaşımı
        Ünlülerden Babalar Günü paylaşımı
        İklim krizinde sivrisinek ve kene alarmı!
        İklim krizinde sivrisinek ve kene alarmı!
        Nişan mutluluğu
        Nişan mutluluğu
        Resmi düğün fotoğraflarını paylaştılar
        Resmi düğün fotoğraflarını paylaştılar
        Resimde gizlenen kuşu fark edebildiniz mi?
        Resimde gizlenen kuşu fark edebildiniz mi?
        Ne denir ne anlanır?
        Ne denir ne anlanır?
        Aşk dolu paylaşım
        Aşk dolu paylaşım
        IMDb’ye göre tek mekanda geçen en iyi 12 film
        IMDb’ye göre tek mekanda geçen en iyi 12 film

        Benzer Haberler

        Batman Çayı'nda akıntıya kapılan 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti
        Batman Çayı'nda akıntıya kapılan 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti
        Batman'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı
        Batman'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı
        Sason'da şehit babalarına Babalar Günü ziyareti
        Sason'da şehit babalarına Babalar Günü ziyareti
        Kozluk'ta hastalara Babalar Günü ziyareti
        Kozluk'ta hastalara Babalar Günü ziyareti
        Batman'da balkon korkuluklarına kafası sıkışan küçük kızı itfaiye kurtardı
        Batman'da balkon korkuluklarına kafası sıkışan küçük kızı itfaiye kurtardı
        Batman'da firari hükümlü yakalandı
        Batman'da firari hükümlü yakalandı