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        Batman'da 38 firari hükümlü yakalandı

        Batman'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 38 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2026 - 14:58 Güncelleme:
        Batman'da 38 firari hükümlü yakalandı

        Batman'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 38 firari hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından sürdürülen planlı faaliyetler kapsamında 1-15 Haziran tarihleri arasında haklarında çeşitli suçlardan 1 ila 20 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin yakalanması için çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda kent merkezi ve ilçelerde 38 hükümlü yakalandı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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