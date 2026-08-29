Batman'da annesini öldürdüğünü iddia eden kişi gözaltına alındı.

Cihangir'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

Petrolkent Mahallesi'nde bir evde cinayet işlendiği ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

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