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        Batman'da annesini öldürdüğünü iddia eden kişi gözaltına alındı

        Batman'da annesini öldürdüğünü iddia eden kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2026 - 18:54 Güncelleme:
        Batman'da annesini öldürdüğünü iddia eden kişi gözaltına alındı

        Batman'da annesini öldürdüğünü iddia eden kişi gözaltına alındı.

        Petrolkent Mahallesi'nde bir evde cinayet işlendiği ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, evde Seve Cihangir'in (55) cansız bedenini buldu.

        Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğüne giden Cihangir'in oğlu H.C. (30), annesini öldürdüğünü ifade ettiği öğrenildi.

        Bunun üzerine H.C. gözaltına alındı.

        Psikolojik rahatsızlığının bulunduğu öğrenilen H.C.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Cihangir'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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