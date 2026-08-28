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        Batman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Batman'ın Gercüş ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2026 - 23:27 Güncelleme:
        Batman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Batman'ın Gercüş ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        H.A. idaresindeki 72 AAL 467 plakalı otomobil, Hisar köyü mevkisinde F.A. yönetimindeki 03 ADA 306 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada, sürücüler ile Y.A. ve M.M. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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