Batman'da cezaevi personeli ve tekstil çalışanlarına yangın eğitimi verildi

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Batman M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki 25 infaz koruma memuru ile organize sanayi bölgesindeki bir fabrikada çalışan 50 tekstil çalışanına teorik ve uygulamalı eğitim düzenlendi.

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