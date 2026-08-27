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        Ilısu Baraj Gölü'ndeki tekne turlarıyla Hasankeyf'in tarihi ve doğal güzelliklerini keşfediyorlar

        ŞAHİN SEÇEN - Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Batman'ın Hasankeyf ilçesini ziyaret edenler Ilısu Baraj Gölü'nde düzenlenen tekne turlarıyla tarihi ve doğal güzellikleri keşfe çıkıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2026 - 11:20 Güncelleme:
        Ilısu Baraj Gölü'ndeki tekne turlarıyla Hasankeyf'in tarihi ve doğal güzelliklerini keşfediyorlar

        ŞAHİN SEÇEN - Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Batman'ın Hasankeyf ilçesini ziyaret edenler Ilısu Baraj Gölü'nde düzenlenen tekne turlarıyla tarihi ve doğal güzellikleri keşfe çıkıyor.

        Birçok medeniyetin izlerini taşıyan dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biri olan Hasankeyf, turizmin gözde rotaları arasında yer almaya devam ediyor.

        İmam Abdullah Türbesi, Zeynel Bey Türbesi, Artuklu Hamamı, Hasankeyf Müzesi ve Er-Rızk Camisi gibi tarihi değerleriyle ilgi gören ilçe, Ilısu Baraj Gölü sayesinde kazandığı yeni çehresiyle de dikkati çekiyor.

        İlçeyi ziyarete gelen yerli ve yabancı turistler, tarihi yapıları ziyaret ediyor, Ilısu Baraj Gölü'nde tekne turlarına katılarak kanyonları ve Hasankeyf Kalesi'ni görme imkanı buluyor.

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        Tur öncesinde rehberler tarafından güvenlik kuralları ile rotada yer alan tarihi kale, mağara ve kanyonlarla ilgili bilgilendirilen ziyaretçiler, baraj gölünde yaklaşık 1 saat süren gezinti ile bölgedeki güzellikleri keşfediyor.

        - "Tekne turu mükemmeldi"

        Manisa'dan GAP turu kapsamında ilçeye gelen Mustafa Yıldız, AA muhabirine, Gaziantep'ten başlayan gezi kapsamında Şanlıurfa ve Mardin'in ardından Hasankeyf'e geldiklerini söyledi.

        İlçeyi çok beğendiğini belirten Yıldız, "Özellikle tekne turu mükemmeldi. Kanyonları, mağaraları görmek çok hoşumuza gitti." dedi.

        Batman'dan ilçeyi gezmeye gelen Ramazan Kızar da ilçenin tarih ve kültür turizmi açısından önemli olduğunu belirtti.

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        Katıldığı tekne turuyla tarihi kale ile kanyonları görme imkanı bulduğunu anlatan Kızar, "Kızım ve eşimle katıldığımız tekne turu sayesinde Hasankeyf'in eşsiz güzelliklerini geziyoruz." ifadesini kullandı.

        - "Yaklaşık 8 ayda 52 bin misafir tekne turlarından faydalandı"

        Hasankeyf Kale Turizm Kooperatifi üyesi ve kaptan Şehmus Batıhan, kooperatif tarafından işletilen 8 tekne ile tur düzenlediklerini söyledi.

        Batıhan, ilçenin özellikle yaz aylarında yerli ve yabancı ziyaretçilerin uğrak noktası haline geldiğini ifade ederek, tarihi dokunun yanı sıra tekne turlarının da ilçeye ayrı bir hareketlilik kattığını belirtti.

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        Limandan aldıkları ziyaretçileri eski yerleşimin bulunduğu alanı kapsayan tura çıkardıklarını anlatan Batıhan, tekne turunun yaklaşık 1 saat sürdüğünü ifade etti.

        Batıhan, şöyle konuştu:

        "Yaklaşık 8 ayda 52 bin misafir tekne turlarından faydalandı. Tur esnasında misafirlerimize Hasankeyf'in tarihiyle ilgili bilgilendirme de yapıyoruz. Özellikle Avrupa ülkelerinden gelen misafirlerimiz tekne turlarına katılıyor. Ziyaretçilerimiz burada birçok önemli eseri görebiliyor ve tekne turlarını çok beğeniyorlar."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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