Batman'da çadırda çıkan yangın söndürüldü

Batman'da tütün kurutma çadırında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Pazaryeri Mahallesi'nde tütün kurutma amacıyla kullanılan çadırda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

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