Batman Valisi Canalp Narin Nasıroğlu Bilim Merkezinin inşaatında inceleme yaptı
Batman Valisi Ekrem Canalp yapımı süren Narin Nasıroğlu Bilim Merkezinde incelemelerde bulundu.
Batman Valisi Ekrem Canalp yapımı süren Narin Nasıroğlu Bilim Merkezinde incelemelerde bulundu.
Batman Valiliği, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve Boğaziçi Üniversitesinin katkılarıyla Necat Nasıroğlu Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından inşa edilen bilim merkezinin inşaatında sona yaklaşıldı.
Vali Canalp, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu ile merkezde incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.
Kısa süre içinde hizmet vermesi beklenen merkezle, gençlerin bilim, teknoloji ve girişimcilikle buluşturulması hedefleniyor.
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